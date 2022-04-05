布林肯：布查屠殺非隨機 是俄軍刻意發動暴行

國務卿布林肯表示，烏克蘭首都基富郊區市鎮布查發現的屠殺，並非俄羅斯一個流氓軍事單位的隨機行動，而是包括在莫斯科刻意發動俄軍在烏克蘭犯下殘暴行為。(美聯社)

國務卿布林肯 今天表示，烏克蘭 首都基富郊區市鎮布查 發現的屠殺，並非俄羅斯一個流氓軍事單位的隨機行動，而是包括在莫斯科刻意發動俄軍在烏克蘭犯下殘暴行為。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）並未為自己的說法提供證據。不過，他在啟程前往比利時布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議前，對記者表示，華府支持烏克蘭對布查（Bucha）發生的事展開調查。

布林肯說：「我們在布查所見，並非一個惡棍小隊的隨機行為。這是刻意鼓勵去殺害、折磨和性侵，去犯下殘暴行為。那些報導再可信不過。證據就在那裡，全世界都看得見。」

俄羅斯聲稱，自2月24日對烏克蘭發動的攻擊是一場「特殊軍事行動」，目的為了將這個鄰國去軍事化及「去納粹化」。莫斯科否認鎖定平民攻擊，並指殘殺事件是西方為了破壞俄軍信譽的「醜惡捏造行為」。

從布查流出的可怕景象，包括一處亂葬崗和一些四肢被綑綁並遭近距離開槍擊斃的遺體。這些畫面引發外界要求對俄羅斯採取更嚴厲的行動，以及進行國際調查。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，至少有300位平民在布查遭到殺害，且其他地方很可能還會發現更多死者。