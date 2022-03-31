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澤倫斯基澳洲國會演說 籲增軍援 對俄加重制裁

中央社坎培拉31日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天向澳洲國會發表演說，呼籲澳洲增加對烏國軍援並加強制裁俄羅斯。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天向澳洲國會發表演說，呼籲澳洲增加對烏國軍援並加強制裁俄羅斯。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天向澳洲國會發表演說，呼籲澳洲增加對烏國軍援並加強制裁俄羅斯。他還說現在若不對俄國採取行動，恐對世界各地和平構成威脅。

澤倫斯基在長達16分鐘的視訊演說中強調，儘管烏克蘭首都基輔（Kyiv）與澳洲首都坎培拉（Canberra）相距1萬5000公里，但在這場衝突恐升級為核戰的威脅下，澳洲也不安全。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）報導，澤倫斯基在沒有點名中國的情況下表示：「最可怕的狀況是，如果我們現在不阻止俄國、如果我們不追究俄方責任，那麼世界上其他一些準備對鄰國發動類似戰爭的國家，將認為他們也能做到（像俄國一樣的事情）。」

美聯社報導則認為，澤倫斯基這番言論暗示，一旦俄國在入侵烏克蘭的戰爭中獲勝，恐會間接鼓勵中國對台灣宣戰。

澤倫斯基還在演說中懇求坎培拉當局向基輔提供澳洲製造的「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車，「你們有非常好的運兵裝甲車『野外征服者』，還有其他裝備，可對烏克蘭提供實質援助」。

他還指出，如果莫斯科曾因2014年馬來西亞航空公司MH17客機在烏克蘭遭俄製飛彈擊落事件而遭受懲罰，現在俄國就不會入侵烏克蘭。

在演說中，澤倫斯基也呼籲各國禁止俄國船隻停靠港口，「我們必須對俄國實施更多強而有力的制裁，直到他們停止用核彈勒索其他國家。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早告訴澤倫斯基，澳洲將提供更多軍事援助，包括戰術誘餌、無人機與無人駕駛地面系統、口糧和醫療用品等，這筆額外援助將花費2500萬澳幣（約1900萬美元）。

此前澳洲曾承諾向烏克蘭提供9100萬澳幣軍事援助、6500萬澳幣人道援助，以及7萬公噸的煤炭。

此外，澳洲今天稍早宣布，將自4月25日開始，針對所有從俄國和白俄羅斯進口的商品加徵35%關稅。4月25日起，澳洲也將禁止俄國石油與能源進口，國產鋁礦亦不得出口俄國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天向澳洲國會發表演說...
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天向澳洲國會發表演說，呼籲澳洲增加對烏國軍援並加強制裁俄羅斯。歐新社

澳洲 俄國 澤倫斯基

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