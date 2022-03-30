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戴琪：下一階段將重新校準美中貿易關係

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。（路透）
美國貿易代表戴琪。（路透）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）30日將對國會表示，下一階段的主要目標是重新校準美中貿易關係，檢驗中國如何落實第一階段貿易協議的承諾；美國的戰略不僅敦促中國改變，還要強力捍衛美國價值觀與經濟利益，避免受到中方不公平作法的影響。

戴琪將受邀出席聯邦眾議院歲出入委員會聽證會，說明「拜登政府今年貿易議程」，美國貿易代表署事先發布戴琪書面證詞。

「與中國的競爭必須是公平的」，戴琪表示，美國勞工、農民、生產者與企業主應能以優勢競爭，而非因為面臨不公平的、政府領導的非市場經濟作法而被迫出局。

戴琪歸納中國作為有三，中方政府主導的產業規畫、壓迫勞動權利，與脆弱的環境監理。

戴琪表示，中國顯然只會遵守符合自身利益的貿易義務，這是他們的老招了，從在世界貿易組織（WTO）行動到各種雙邊高階對話都可看出。

戴琪說，美國一再尋求並獲得中方承諾，卻只發現中方的後續行動和真實改變仍難以捉摸。

戴琪說，美國持續敞開對話大門，包含討論第一階段貿易協議；也必須認知到協議的局限性，回到聚焦改變中方行為的舊劇本上。

「我們的戰略必須超越僅僅逼迫中國改變，也要包含強力捍衛美國價值觀與經濟利益，不受中國不公平經濟政策和作為的負面影響。」戴琪說。

她列舉已實施的政策，首先釐清哪些產業、美國勞工如何受到中國影響，例如鋼鐵業和太陽能產業。

其次，中國鎖定關鍵展產業和高科技領域（電動汽車、電池和半導體），為了確保美國企業競爭力，美國透過立法與補貼進行戰略投資，已有「美國拯救計畫」（American Rescue Plan），呼籲國會盡快通過美國競爭法案（America COMPETES Act）。

戴琪還說，要抵制中方作為，需要市場經濟體的一致行動，美國強化與盟友夥伴的往來，因為他們也受中方之害；同時，美國與盟友夥伴著手合作創新，例如現在正跟歐盟協商解決全球鋼鋁產能過剩的問題。

對於美中貿易關係，從戴琪幾次發言能見端倪，她去年10月與中國國務院副總理劉鶴對話，討論落實貿易協議，當時並未批判中方不執行協議，而是說「應該」落實協議，促中國修正不公平貿易作為。

戴琪今年3月1日發布年度貿易報告時，就提出「重新校準美中貿易關係」，細數中國的不公平貿易作為，美國會窮盡所有方式應對由中方政府領導的「非市場經濟」作法。

戴琪 貿易協議 勞工

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