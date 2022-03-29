李顯龍：亞太有潛在衝突熱點 籲各國對話和平解決爭議

拜登總統(右)29日在白宮會見新加坡總理李顯龍。歐新社

美國與新加坡 領導人29日在白宮會談，新加坡總理李顯龍會後表示，烏克蘭 戰爭影響亞太地區，且亞太地區存在潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，呼籲區域內各國以和平方式解決爭議，保持國與國對話管道暢通。

備受華府關注的區域衝突熱點包含南海、北韓、東海與台海；前兩者在美星領導人的聯合聲明均有著墨，但拜登 與李顯龍並未特別提及台海。

李顯龍表示，去年10月他與拜登在羅馬的20國集團（G20）會議碰面以來，世界發生巨變，當前的不確定性和危機凸顯國際合作的必要性；美國依然致力參與東南亞事務，代表美國對區域的重視，他歡迎美國在華府籌辦美國與東協特別峰會，也歡迎美國即將提出的印太經濟架構。

李顯龍表示，烏克蘭戰爭影響亞太地區，且這裡有著潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，在區域內的相關利害國都應盡力以和平方式解決爭議，才能避免情況惡化至難以挽回的地步。

李顯龍也說，國家與國家之間保持最高層級以降的各層級對話管道暢通也很重要，這將有助管控事態發展。

白宮事後公布的兩人聯合聲明中提到，29日討論主題囊括羅斯侵略烏克蘭、維持印太和平、氣候變遷和供應鏈等；兩國領導人決定進一步擴大雙邊合作、採取大膽的新步驟推動經濟成長與創新、提高區域內的基礎建設水準、應對氣候危機、增加供應鏈彈性及增進網路安全等。

兩國領導人在聯合聲明中強調，必須確保邊境不受武力改變、國與國關係受國際法規範的世界；美國與新加坡已經對發起無端侵略的俄羅斯實施制裁，將落實制裁行動。