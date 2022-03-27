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拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭

拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭

編譯季晶晶／綜合報導
法國總統馬克宏呼籲，在處理烏克蘭衝突時保持克制。圖為他與美國總統拜登24日出席北約峰會。（路透）
法國總統馬克宏呼籲，在處理烏克蘭衝突時保持克制。圖為他與美國總統拜登24日出席北約峰會。（路透）

英國衛報報導，法國總統馬克宏呼籲，在處理烏克蘭衝突時保持克制。美國總統拜登先前將俄羅斯總統普亭描述為「屠夫」，並表示普亭不能繼續掌權。

馬克宏接受法國電視三台（France 3）訪問時說：「我不會用這種字眼，我還在與普亭總統進行討論。我們共同想要的是什麼呢？我們希望不啟動也不讓戰爭升級，就能阻止俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭。」  

拜登周日被記者問到，當他周六在波蘭演說時表示普亭「不能繼續掌權」，是否想推翻普亭、要俄國進行政權更迭時，回答「不是」。 

拜登的支持率在他上台的第二年仍持續下滑，根據財經網站CNBC的最近民調，只有40%的美國民眾認為拜登執政做的不錯。這是拜登入主白宮以來的最低水準。

相較於1月，拜登支持率再減少3個百分點，有71%的受訪者認為美國「走錯了路」。

共和黨民調專家Public Opinion Strategies的Bill McInturff說：「這份民調代表，拜登和民主黨的（期中）選舉會很慘。 」他與民主黨民調專家Hart Research Associates的Jeff Horwitt一起進行這份民調。

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