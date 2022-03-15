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民眾擔心爆發核戰 碘化鉀藥錠需求量驟增

記者顏伶如／綜合報導
圖為Anbex藥廠的IOSAT碘化鉀藥錠。Getty Images
圖為Anbex藥廠的IOSAT碘化鉀藥錠。Getty Images

俄烏戰爭爆發後，不少民眾擔心核能電廠遭受攻擊，或者核子武器因此登場，碘化鉀(potassium iodide)藥錠需求量因此大增。有賣家在拍賣網站以一般售價的數倍價格兜售碘化鉀藥錠。不過，美國疾病管制暨預防中心(CDC)資料指出，服用碘化鉀藥錠過量有害健康，甚至有死亡風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，幾家位於美國的碘化鉀藥錠大型藥廠，自從俄烏戰爭開打以來，便出現庫存量迅速降低的狀況。受到供應量減少的影響，市面上的碘化鉀藥錠售價則一路走高。

Anbex品牌的IOSAT碘化鉀130毫克藥錠，14組包裝價格在廠商官網售價為每盒13.99元，但14日在eBay網站上有賣家開價每盒89.95元。Thyrosafe廠牌的4盒碘化鉀藥錠，則有賣家以132.50元求售。

根據美國疾病管制暨預防中心資料，核戰發生後將有大量放射碘(radioiodine)釋入環境， 污染土壤、水源、植物、動物，人類則透過呼吸進入肺部。放射碘將造成甲狀腺受損，甚至導致甲狀腺癌。

碘化鉀藥錠或藥劑可讓甲狀腺迅速飽和，避免吸收放射碘。不過，碘化鉀藥錠並非萬靈丹，也無法確保能夠百分之百避免放射碘。疾管中心資料指出，單劑碘化鉀藥錠對於甲狀腺的保護效果只有24小時。

疾管中心同時警告，過度頻繁服用碘化鉀藥錠，或者服用劑量過高，並不會讓保護效果相對增加，反而可能導致重病，甚至死亡。

企業總部位於紐約的Anbex藥廠，是65毫克及130毫克碘化鉀藥錠的主要供應商，但網站上最近張貼公告指出：「我們的65毫克及130毫克IOSAT碘化鉀藥錠目前缺貨。」

Anbex行銷部副總監瓊斯(Troy Jones)表示，估計4月初可望完成補貨，但目前正在努力在3月底提前完成。他說，從2月中旬開始，公司開始收到緊急訂單，全球各地政府機關、市府單位、醫院、中間商及一般消費者在這段時間裡，共計大約訂購了1500萬顆碘化鉀藥錠。

拍賣 CDC

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