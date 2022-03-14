我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：烏克蘭總統顧問 稱和平協議最快1周內敲定

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

歐美租俄的515架飛機討不回 普亭准「直接在俄登記」

編譯季晶晶／綜合報導
俄羅斯總統普亭簽署新法，允許從國外租賃的飛機能在國內繼續飛，使歐美出租商想取回價值100億美元飛機的努力遭遇重挫。(歐新社)
俄羅斯總統普亭簽署新法，允許從國外租賃的飛機能在國內繼續飛，使歐美出租商想取回價值100億美元飛機的努力遭遇重挫。(歐新社)

出租飛機給俄羅斯的歐美租賃公司想取回價值100億美元飛機，但他們的努力周一遭遇重挫，俄羅斯總統普亭已簽署新法，允許俄國航空公司繼續在國內開這些飛機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據Jefferies，俄羅斯航空業者的機隊大約有728架西方製飛機，其中515架是向外國出租商租賃而來。部分出租商將總部設在歐盟成員國愛爾蘭，而根據歐盟的制裁，這些出租商必須在3月28日之前收回他們飛機。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，根據周一制定的新規，克里姆林宮將允許主管機關為那些飛機提供適航證書，並在俄羅斯進行登記。

航空諮詢業者AeroDynamic Advisory常務董事Richard Aboulafia說：「雖然偶有夢魘，但整個航空市場脫隊單飛並藐視國際法的想法，卻沒發生過。」

俄羅斯兩家大型航空公司Aeroflot和S7上周停飛國際航班。出國的航班可能有被出租商收回飛機的風險。

俄羅斯上月入侵烏克蘭後，許多國家實施制裁和並對俄羅斯關閉空域。波音和空中巴士都宣布，不再向俄籍航空公司供應零部件，這可能迫使後者從其他噴射機上拆取零件應付所需。

俄羅斯 歐盟 普亭

上一則

CNN：俄不只要軍援 還向要中國要糧食

下一則

俄媒：烏克蘭總統顧問 稱和平協議最快1周內敲定

延伸閱讀

澳洲擴大制裁俄羅斯 歐盟要凍結切爾西老闆資產

澳洲擴大制裁俄羅斯 歐盟要凍結切爾西老闆資產
不滿祖國侵烏、憂慮生計…10萬俄平民逃離「大出走」

不滿祖國侵烏、憂慮生計…10萬俄平民逃離「大出走」
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期

普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期

熱門新聞

圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 18:50
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭