歐美租俄的515架飛機討不回 普亭准「直接在俄登記」

俄羅斯總統普亭簽署新法，允許從國外租賃的飛機能在國內繼續飛，使歐美出租商想取回價值100億美元飛機的努力遭遇重挫。(歐新社)

出租飛機給俄羅斯 的歐美租賃公司想取回價值100億美元飛機，但他們的努力周一遭遇重挫，俄羅斯總統普亭 已簽署新法，允許俄國航空公司繼續在國內開這些飛機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據Jefferies，俄羅斯航空業者的機隊大約有728架西方製飛機，其中515架是向外國出租商租賃而來。部分出租商將總部設在歐盟 成員國愛爾蘭，而根據歐盟的制裁，這些出租商必須在3月28日之前收回他們飛機。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，根據周一制定的新規，克里姆林宮將允許主管機關為那些飛機提供適航證書，並在俄羅斯進行登記。

航空諮詢業者AeroDynamic Advisory常務董事Richard Aboulafia說：「雖然偶有夢魘，但整個航空市場脫隊單飛並藐視國際法的想法，卻沒發生過。」

俄羅斯兩家大型航空公司Aeroflot和S7上周停飛國際航班。出國的航班可能有被出租商收回飛機的風險。

俄羅斯上月入侵烏克蘭後，許多國家實施制裁和並對俄羅斯關閉空域。波音和空中巴士都宣布，不再向俄籍航空公司供應零部件，這可能迫使後者從其他噴射機上拆取零件應付所需。