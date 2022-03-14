兩黨國會議員要求拜登為烏克蘭增援軍武及戰機

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman，圖)。美聯社

俄烏戰爭邁入第三周之際，越來越多民主、共和兩黨國會議員出面呼籲拜登總統，應為烏克蘭 提供更多武器、戰機及空中防禦系統。

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特 曼(Rob Portman)13日接受有線電視新聞網(CNN)連線專訪時表示，俄羅斯對烏克蘭攻擊每天都在擴大，手段非法且殘暴，「烏克蘭人民的要求只不過是需要具備自衛能力而已」。

波特曼與民主黨明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)、共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)、民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)組成的跨黨派訪問團目前正在波蘭訪問。波特曼一行訪問期間除了將與當地政府官員會面，也計畫前往難民營實地了解狀況。

波特曼說，白宮應該提供空中防禦系統給烏克蘭，協助烏克蘭抵抗俄軍。他表示，俄羅斯總統普亭( Vladimir Putin)早就對美國軍援做出威脅，因此美國提供戰機也烏克蘭，並不會讓衝突情勢更加惡化。

柯洛布查接受有線電視新聞網連線訪問時則說，希望美國能為烏克蘭提供戰機，就算不是外界正在討論中的米格-29(MiG-29)戰鬥機也可以。她說，最近這批戰機受到高度討論，尤其是特定機型的戰鬥機，很可能使得這批戰機因此成為攻擊目標。

她說，10天前曾與拜登總統交談，但了解戰爭情勢瞬息萬變。她表示，多項有關軍援的談判正在舉行中，基於安全考量，許多內情無法對外透露。

另一方面，跨黨派國會議員組成的「問題解決黨團」(Problem Solvers Caucus)當中，58名成員13日呼籲拜登政府通過提供戰機給波蘭的協議，並為烏克蘭提供無人機、地對空飛彈等空防系統。