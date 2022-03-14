我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏俄談判暫停 明天繼續 烏總統暗示可能達成突破

兩日新增逾3000例 中國吉林到底怎麼了？

兩黨國會議員要求拜登為烏克蘭增援軍武及戰機

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman，圖)。美聯社
共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman，圖)。美聯社

俄烏戰爭邁入第三周之際，越來越多民主、共和兩黨國會議員出面呼籲拜登總統，應為烏克蘭提供更多武器、戰機及空中防禦系統。

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)13日接受有線電視新聞網(CNN)連線專訪時表示，俄羅斯對烏克蘭攻擊每天都在擴大，手段非法且殘暴，「烏克蘭人民的要求只不過是需要具備自衛能力而已」。

波特曼與民主黨明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)、共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)、民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)組成的跨黨派訪問團目前正在波蘭訪問。波特曼一行訪問期間除了將與當地政府官員會面，也計畫前往難民營實地了解狀況。

波特曼說，白宮應該提供空中防禦系統給烏克蘭，協助烏克蘭抵抗俄軍。他表示，俄羅斯總統普亭( Vladimir Putin)早就對美國軍援做出威脅，因此美國提供戰機也烏克蘭，並不會讓衝突情勢更加惡化。

柯洛布查接受有線電視新聞網連線訪問時則說，希望美國能為烏克蘭提供戰機，就算不是外界正在討論中的米格-29(MiG-29)戰鬥機也可以。她說，最近這批戰機受到高度討論，尤其是特定機型的戰鬥機，很可能使得這批戰機因此成為攻擊目標。

她說，10天前曾與拜登總統交談，但了解戰爭情勢瞬息萬變。她表示，多項有關軍援的談判正在舉行中，基於安全考量，許多內情無法對外透露。

另一方面，跨黨派國會議員組成的「問題解決黨團」(Problem Solvers Caucus)當中，58名成員13日呼籲拜登政府通過提供戰機給波蘭的協議，並為烏克蘭提供無人機、地對空飛彈等空防系統。

烏克蘭 波特 參議員

上一則

中國暴增4500例本土新冠確診 深圳、東莞封城

延伸閱讀

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家
拜登邀抖音網紅談俄烏戰況「周六夜現場」短劇模仿嘲弄

拜登邀抖音網紅談俄烏戰況「周六夜現場」短劇模仿嘲弄
孟昭文謀連任 要讓全美兒童都放農曆新年假

孟昭文謀連任 要讓全美兒童都放農曆新年假
拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準

拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準

熱門新聞

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世
羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索
歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」