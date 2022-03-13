俄軍攻勢擴及烏克蘭西部 「烏克蘭再無和平城市」

一名13日在烏克蘭西部俄軍空襲中受傷的男子送醫救治。（美聯社）

俄烏戰爭進入第18天，俄軍攻勢擴及烏克蘭 西部。距波蘭邊界僅12公里的亞沃利夫市軍事訓練場「國際維和與安全中心」，13日早上遭俄軍火箭襲擊，至少35人死亡，134人受傷。另一個西部城市伊凡－法蘭科夫的機場 也遭俄軍空襲。許多國家外交官和媒體暫時駐紮的大城利維夫，空襲警報大作。

國際維和中心是美、英等國家軍事訓練人員駐留處。中心所在地利維夫州州長科齊茨基說，俄軍向這個中心發射超過30枚巡弋飛彈。

利維夫以南114公里的城市伊凡－法蘭科夫市長馬爾欽科夫，當地時間早上7時30分在臉書發文說，「初步資訊顯示，今晨的爆炸聲是因為機場被攻擊」。

先前烏克蘭西部仍是數百萬人逃離戰區的避風港，但隨著轟炸已至西部城市盧茨克，一名當地居民表示：「烏克蘭再無和平城市。」

在首都基輔北郊，俄烏兩軍持續戰鬥，俄軍可能將包圍基輔。基輔軍人和志願兵持續為俄軍全面進攻做準備。烏克蘭總統澤倫斯基 12日警告，俄軍會地毯式轟炸並殺害居民以奪下基輔。在更北方的城市切爾尼戈夫，俄軍砲擊一棟住宅大樓，至少一人死亡。

在烏克蘭東部，根據英國國防部13日發布的最新情資報告，俄軍正從北部的哈爾科夫和南部的馬立波推進，試圖包圍烏軍。

在南部，從克里米亞推進的俄軍正試圖繞過尼古拉耶夫，向西進入戰略港市敖德薩。尼古拉耶夫遭俄軍空襲，至少9人死亡。遭圍困城市馬立波情況危急，俄軍轟炸和封鎖12天已造成近1600個平民死亡。從美國公司馬薩爾科技衛星影像可見，馬立波多處公寓大樓和加油站遭損毀和失火。

英國報告還指出，隨著烏克蘭軍隊繼續在全國各地頑強抵抗，俄軍每一次推進都付出高昂代價。

澤倫斯基12日在媒體簡報中表示，俄國入侵烏克蘭以來，烏軍已有「約1300人」喪命。這是俄烏爆發衝突以來，基輔當局首度公開這類傷亡數字。俄羅斯2日曾表示俄方有近500名軍人陣亡，但之後沒有再更新數據。

澤倫斯基稱，俄軍已折損「約1萬2000人，比例上約是1比10，但這並不讓我欣喜」。