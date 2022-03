烏克蘭官員指俄轟炸核子設施 附近旅舍也陷火海

烏克蘭 高階官員今天表示,俄羅斯 飛機轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的一個研究所,那裡有實驗性核反應爐,且附近的一間旅舍陷入火海。

路透社報導,烏克蘭內政部 長顧問吉拉成柯(Anton Gerashchenko)在網路發文中表示,哈爾科夫的物理暨科技研究所(Institute of Physics and Technology)內,有「用於科學目的的放射源」。

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C