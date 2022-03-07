俄羅斯威脅切斷北溪一號，停供歐洲天然氣。圖為北溪公司在瑞士楚格市的總部。(路透)

俄羉斯威脅要切斷透過北溪一號管線對歐洲的天然氣 供應，做為因入侵烏克蘭遭遇嚴厲制裁的一部分因應措施，這可能加劇能源市場的動盪，進一步推升消費者物價。

主管業務包括能源事務的俄國 副總理諾瓦克（Alexander Novak）周一晚間發表電視演說，指俄羅斯 有權採取行動，回敬對俄國經濟施加的處罰。他說，還沒做成關閉北溪一號的決定，這條管線目前「產能全開」運作中。

在他發表評論的前一天，歐洲天然氣市場因為擔心俄國中斷供氣，價格大幅波動，一度激漲近80%。

歐洲高度仰賴俄羅斯的能源，一直是歐洲領導人討論如何針對俄羅斯入侵烏克蘭採取制裁的主要考量因素。柏林上月先擱置了造價110億美元北溪二號管線的審議。歐盟官員表示，他們正研擬計畫，希望今年從俄羅斯進口的天然氣能減少近80%。

但許多歐盟官員擔心立即採取行動會衝擊經濟，這是德國至今反對俄羅斯石油禁運令的一個理由。德國總理蕭茲周一指出，俄國天然氣對歐洲經濟具有「實質重要性」。歐洲進口的天然氣大約有40%、進口的石油則有30%來自俄羅斯。

諾瓦克說，如果美國和歐盟禁止俄羅斯石油進口，俄國有其他售油選項，他警告，此等舉措可能推升油價上漲到每桶300美元或更高，「對全球市場造成災難性後果」。