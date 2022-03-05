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烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

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烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

中央社基輔5日綜合外電報導
一家烏克蘭民眾在基輔準備搭乘前往利維夫市的火車。(美聯社)
一家烏克蘭民眾在基輔準備搭乘前往利維夫市的火車。(美聯社)

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭引爆血腥衝突，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）5日表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的談判，將會於7日（周一）恢復舉行。

國會議員阿拉哈米亞也是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所屬政黨的國會黨派領袖及談判代表，他在臉書（Facebook）專頁表示，「第3輪談判將會於周一舉行」。

路透社報導，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞今天在臉書貼文表示，俄羅斯和烏克蘭將會於周一針對終結戰鬥舉行第3輪談判，但未提供進一步細節。

自俄羅斯於2月24日對鄰國烏克蘭發動全面入侵行動以來，烏俄雙方談判代表已舉行過2輪談判。

雙方於3月3日第2輪談判期間，同意開闢人道走廊，讓平民撤離部分戰鬥地區，但其後在執行上遭遇延擱。

烏克蘭表示，談判未獲結果，但它將會繼續尋求協商。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，鳥克蘭總統澤倫斯基試圖在兩國衝突中，致力爭取北大西洋公約組織（NATO）直接支援，無助於雙方間談判，但莫斯科當局已準備參與第3輪談判。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天稍早前表示，他對與拉夫羅夫對話抱持開放態度，但條件是對話必須「有意義」。

克里姆林宮昨天表示，談判進展將視基輔當局對莫斯科立場的回應而定，莫斯科已於3日把該如何結束戰爭的立場傳達給烏克蘭。

國營塔斯社（TASS）引述俄羅斯談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）指稱，烏克蘭方面在第2輪談判期間，已針對達成協議展現若干開放態度。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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