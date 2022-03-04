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布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

憂西方制裁 俄國人搶搭唯一通行列車逃往芬蘭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（左）4日在布魯塞爾會晤歐盟執委會主席范德賴恩（右），共同討論烏克蘭情勢，他重申已做好準備應對俄羅斯的行動，但若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁航區，可能導致歐洲全面戰爭，美國不會與俄羅斯開戰。美聯社
美國國務卿布林肯（左）4日在布魯塞爾會晤歐盟執委會主席范德賴恩（右），共同討論烏克蘭情勢，他重申已做好準備應對俄羅斯的行動，但若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁航區，可能導致歐洲全面戰爭，美國不會與俄羅斯開戰。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日在布魯塞爾會晤歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），共同討論烏克蘭情勢，他重申已做好準備應對俄羅斯的行動，但若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁航區，可能導致歐洲全面戰爭，美國不會與俄羅斯開戰。

俄烏戰爭第9天，俄軍控制了烏克蘭最大核電廠札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power），烏克蘭期望藉由設置禁航區阻止俄軍攻勢。

若美國與北約在烏克蘭上空設置禁航區（no-fly zone, NFZ），就必須以軍事力量維持這片空域淨空，若俄羅斯軍機飛入這片空域時，美國與北約的軍機得立刻起飛反制，必要時得開火；這就存在讓局勢急速升溫的風險。

布林肯說，落實禁航區的唯一方法就是把北約軍機送進烏克蘭空域，去打下俄軍機，這可能會導致歐洲的全面戰爭，美國總統拜登已經說得很清楚，美國不會和俄國開戰。

布林肯表示，「這（指俄烏戰爭）不會太快結束。」范德賴恩也說，這場衝突距離結束還很遠，若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不停手，歐盟已準備好採取更進一步的嚴厲措施。

七大工業國組織（G7）外長與歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）4日發布聲明，敦促俄國停止對烏克蘭的攻擊，尤其是在烏國核電廠附近，任何威脅或攻擊出自和平目的的核設施，都違反國際法原則。

聲明提到，高度關切俄羅斯持續攻擊烏克蘭平民，國際法禁止對平民的無差別攻擊，「我們將確保涉犯戰爭罪者負起責任。」

五角大廈發言人柯比（John Kirby）4日在記者會表示，目前未發現札波羅熱核電廠有放射性物質外洩，國防部正在協助能源部應對此緊急事件。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）在推特發文，從偵測數據上並未發現外洩，她呼籲俄方讓核電廠員工安全作業。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄烏衝突持續升高期間，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）可能訪問波蘭。

烏克蘭 俄羅斯 布林肯

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