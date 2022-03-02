我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

烏克蘭代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

中央社╱綜合報導
烏克蘭代表團已啟程前往白俄羅斯，將與俄羅斯展開第二輪談判。(Getty Images)
烏克蘭代表團已啟程前往白俄羅斯，將與俄羅斯展開第二輪談判。(Getty Images)

烏克蘭總統府顧問2日向路透表示，烏克蘭代表團已啟程前往白俄羅斯，將與俄羅斯展開第二輪談判。此外，烏國外交部長已表示基輔不會接受俄方的「最後通牒」。

俄國新聞機構稍早引述莫斯科談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）的說法報導，待烏克蘭官員抵達後，雙方明早即可展開下一輪和平談判，磋商停火事宜。

俄羅斯入侵烏克蘭第七天，對烏克蘭主要城市發動包圍戰，烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）出發前表示，出於安全因素，他無法證實代表團前往白俄談判的路線。

俄媒塔斯社（TASS）引述梅丁思基說法，稱俄羅斯軍隊將為烏克蘭代表團提供安全通道。

烏方表示，代表團正在前往白俄與波蘭邊境一處不公開的地點準備談判，但烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，基輔當局不會接受「最後通牒」。

俄烏衝突已一周，俄國尚未達成推翻烏克蘭政府的目標。據烏克蘭緊急服務部門說法，俄國迄今已殺害逾2000名平民，並摧毀醫院、幼兒園和住家。

莫斯科當局否認鎖定平民發動攻擊，還說目標是要在一場「特殊軍事行動」中讓人口逾4000萬的烏克蘭解除武裝。

烏克蘭 白俄羅斯 俄國

上一則

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

下一則

烏克蘭喊話俄國媽媽們：來基輔接戰俘兒子回家

延伸閱讀

直接打入垃圾級 惠譽將俄羅斯信評一口氣連降六級

直接打入垃圾級 惠譽將俄羅斯信評一口氣連降六級
美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制

美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制
俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭