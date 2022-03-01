我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

穩油價 美與30國釋出6000萬桶戰略儲油

記者張文馨／華盛頓報導
美與30國釋出6000萬桶戰略儲油，以穩定油價。圖為加州貝克菲爾德的油田。（路透）
美與30國釋出6000萬桶戰略儲油，以穩定油價。圖為加州貝克菲爾德的油田。（路透）

國際能源總署（IEA）1日宣布，同意釋出6000萬桶原油，美國將負責其中一半，以穩定受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響的油價，布蘭特原油價格隨後攀升到每桶107美元，有專家預計價格可能突破130美元。

美國能源部在與30個會員國討論後承諾，將可提供3000萬桶戰略儲油，其餘國家總共釋出3000萬桶，具體配額還待討論；目前釋出量為每天200萬桶，為期30天。

華盛頓郵報報導，此舉意謂能源機構向全球傳達一致且強烈的訊息：「不會因為俄羅斯侵略烏克蘭造成原油短缺。」

路透報導，國際能源總署署長畢羅(Fatih Birol)表示，當前的能源市場相當嚴峻，全球能源安全面臨威脅，世界經濟在復甦的脆弱幾段面臨風險，成員國將考慮進一步釋出更多儲油。

路透報導，俄羅斯是全球最大石油產國之一，每天出口原油約400萬到500萬桶，戰爭影響輸油穩定，且部分消費者為避免受國際制裁波及，選擇不向俄國買油，都會造成油價波動。

此外，華爾街日報報導，美國國會議員正要求拜登總統制裁俄羅斯的石油和天然氣等能源部門，並下俄國石油進口禁令。

不過，一名政府官員表示，短期內限制全球石油供應不符合美國戰略利益，美國正與各國討論能源供應多樣化，採取行動阻止俄國取得有關石油和天然氣產業的技術，降低俄羅斯作為主要石油供應國的地位。

此外，蘋果公司(Apple)1日表示，鑑於俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，已暫停在俄國境內販售所有蘋果商品，上周起停止將商品輸往俄國經銷管道，蘋果將俄羅斯官媒的APP自線上商店移除，限制在俄羅斯境內使用線上支付系統Apple Pay，蘋果地圖也停止更新烏克蘭的交通實況。

俄羅斯 石油 俄國

上一則

開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

下一則

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

延伸閱讀

螢幕秀出「普亭是個傻瓜」 駭客入侵俄羅斯充電站挺烏

螢幕秀出「普亭是個傻瓜」 駭客入侵俄羅斯充電站挺烏
國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升

國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升
擴大制裁 傳美國24小時內將對俄羅斯關閉領空

擴大制裁 傳美國24小時內將對俄羅斯關閉領空
蘋果加入抵制行列 在俄羅斯停售所有商品

蘋果加入抵制行列 在俄羅斯停售所有商品

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國

開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國
開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民