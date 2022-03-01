穩油價 美與30國釋出6000萬桶戰略儲油

美與30國釋出6000萬桶戰略儲油，以穩定油價。圖為加州貝克菲爾德的油田。（路透）

國際能源總署（IEA）1日宣布，同意釋出6000萬桶原油，美國將負責其中一半，以穩定受到俄羅斯 與烏克蘭戰爭影響的油價，布蘭特原油價格隨後攀升到每桶107美元，有專家預計價格可能突破130美元。

美國能源部在與30個會員國討論後承諾，將可提供3000萬桶戰略儲油，其餘國家總共釋出3000萬桶，具體配額還待討論；目前釋出量為每天200萬桶，為期30天。

華盛頓郵報報導，此舉意謂能源機構向全球傳達一致且強烈的訊息：「不會因為俄羅斯侵略烏克蘭造成原油短缺。」

路透報導，國際能源總署署長畢羅(Fatih Birol)表示，當前的能源市場相當嚴峻，全球能源安全面臨威脅，世界經濟在復甦的脆弱幾段面臨風險，成員國將考慮進一步釋出更多儲油。

路透報導，俄羅斯是全球最大石油 產國之一，每天出口原油約400萬到500萬桶，戰爭影響輸油穩定，且部分消費者為避免受國際制裁波及，選擇不向俄國 買油，都會造成油價波動。

此外，華爾街日報報導，美國國會議員正要求拜登總統制裁俄羅斯的石油和天然氣等能源部門，並下俄國石油進口禁令。

不過，一名政府官員表示，短期內限制全球石油供應不符合美國戰略利益，美國正與各國討論能源供應多樣化，採取行動阻止俄國取得有關石油和天然氣產業的技術，降低俄羅斯作為主要石油供應國的地位。

此外，蘋果公司(Apple)1日表示，鑑於俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，已暫停在俄國境內販售所有蘋果商品，上周起停止將商品輸往俄國經銷管道，蘋果將俄羅斯官媒的APP自線上商店移除，限制在俄羅斯境內使用線上支付系統Apple Pay，蘋果地圖也停止更新烏克蘭的交通實況。