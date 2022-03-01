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直播中／拜登首次國情咨文：普亭要為侵略烏克蘭付出代價

「無路可退」 烏克蘭南部重要城市馬立波守軍坦承被圍

直播中／拜登首次國情咨文：普亭要為侵略烏克蘭付出代價

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統發表上台以來首次國情咨文。（取材自YouTube）
拜登總統發表上台以來首次國情咨文。（取材自YouTube）

拜登總統1日晚間發表上台以來首次國情咨文(State of the Union)演說表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)必定要為侵略烏克蘭付出代價。拜登對外呼籲國際盟友團結一致，對內則宣布施政計畫綱要，具體項目包括對抗通膨以及正在消退但仍有風險的新冠疫情。

來源：The White House YouTube

在演說中，拜登讚揚烏克蘭人保家衛國的勇氣，並肯定西方盟邦紛紛果斷採取行動，設法為烏克蘭軍隊提供武器，透過制裁打壓俄羅斯經濟。

拜登提出嚴正警告說，倘若俄羅斯不必為這次侵犯行動承擔後果，那麼普亭的侵犯行為將不會止於烏克蘭而已。

拜登說：「一路走來，我們從歷史學到的教訓是，當獨裁者不必為侵略行為付出代價時，他們就會製造更多混亂。」他指出：「他們會持續行動，而對美國及全世界來來說，犧牲與威脅則會隨之增加。」

俄烏戰爭爆發前，能源成本在全球市場已經一路飆漲，美國家庭日常開銷節節高升，遲遲不退的新冠疫情更持續傷害美國家庭及美國經濟。

對於解決通膨問題，拜登在演說中指出，將針對美國製造業產力擴大投資，促進供應鏈加速運作，降低勞工家庭的托兒以及老人照護開銷壓力。

他說：「我們可以做出選擇。對抗通膨的其中一種方法，是壓低工資，讓美國人變得更窮。但我有一套對抗通膨的更好辦法，那就是降低開銷，而非壓低薪資。」

拜登上台後第一次發表國情咨文的時空環境，正好遇到內有各種紛亂，外有戰爭危機的敏感時刻。美聯社報導分析，白宮把1日晚間演說視為說明疫情已經獲得改善的重要機會，重新推動拜登國內施政要項，並且讓飽受高物價折磨的美國家庭，看到物價可望趨緩的希望之路。

拜登在演說中也呼籲國會對改革投票權、槍枝控管及警政改革採取行動。

美聯社指出，俄羅斯上周對烏克蘭開戰，普亭揚言動用核武等最新發展，都讓拜登這次演說賦予了新的意義。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)接受有線電視新聞網(CNN)及路透社專訪時說，懇求拜登能展現強硬態度，對俄羅斯侵略烏克蘭發表「有用的」訊息。

國情咨文演說即將登場之前，白宮宣布烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃(Oksana Markarova)接受第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)邀請，將前往聆聽拜登演說。

在眾議會議場舉行的這場演說，台下觀眾戴口罩規定放寬為自行選擇(mask-optional)，反映美國疫情威脅已經降低的跡象。

拜登進場與國會議員握手致意。美聯社
拜登進場與國會議員握手致意。美聯社

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