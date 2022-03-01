美握可靠情資稱普亭罕見暴怒 憂俄烏戰事因此惡化
NBC新聞報導，美國情報機構已經確定俄羅斯總統普亭正因烏克蘭的軍事困境感到越來越日益不滿，可能把加倍的暴力視為他的唯一選項。
就此事接獲簡報的現任與前任美方官員表示，普亭很大程度上仍然從克里姆林宮隔離，部分原因出在新冠疫情相關的顧慮，但隨著俄羅斯經濟受到史無前例的全球制裁而搖搖欲墜，以及據稱優越的軍力似乎陷入泥沼，都讓他對部屬怒火中燒。
據4位現任與前任官員透露，歐美情報機構現在對普亭有著「很好的能見度」，正密切關注他的行動是否出現任何巨大的行為變化。目前沒有情資稱他精神不穩定，卻展現出不同於過往的行為模式。據悉，美方掌握的可靠情報顯示，普亭對於迄今的軍事作戰狀態以及世界性譴責他的行動感到沮喪，並對核心圈子的人士表達不尋常的暴怒。
消息人士指出，這件事之所以不尋常，在於情報官員出身的普亭通常控制住自己的情緒。一位歐美外交官告訴NBC新聞，普亭似乎越來越孤立和誤導，「主要問題是他拿到的資訊跟多麼孤立，隔離是一個真正的大問題，我們不相信他對正在發生的事情有著現實的認識」。中情局前情局長布瑞南（John Brennan）也認為，普亭不再跟2008年時一樣是個冷血又頭腦清晰的獨裁者。
美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）上MSNBC節目時表示，普亭明顯被烏克蘭反抗的規模打得措手不及，「他已經孤立自己了，很多時間沒有待在克里姆林宮…得到越來越少的意見，而這些意見則是來自馬屁精」。他還說，「我真的很擔心他被逼進死角，沒有明顯的出口匝道」。
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