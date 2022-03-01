美握可靠情資稱普亭罕見暴怒 憂俄烏戰事因此惡化

俄羅斯總統普亭。美聯社

NBC新聞報導，美國情報機構已經確定俄羅斯 總統普亭 正因烏克蘭 的軍事困境感到越來越日益不滿，可能把加倍的暴力視為他的唯一選項。

就此事接獲簡報的現任與前任美方官員表示，普亭很大程度上仍然從克里姆林宮隔離，部分原因出在新冠疫情相關的顧慮，但隨著俄羅斯經濟受到史無前例的全球制裁而搖搖欲墜，以及據稱優越的軍力似乎陷入泥沼，都讓他對部屬怒火中燒。

據4位現任與前任官員透露，歐美情報機構現在對普亭有著「很好的能見度」，正密切關注他的行動是否出現任何巨大的行為變化。目前沒有情資稱他精神不穩定，卻展現出不同於過往的行為模式。據悉，美方掌握的可靠情報顯示，普亭對於迄今的軍事作戰狀態以及世界性譴責他的行動感到沮喪，並對核心圈子的人士表達不尋常的暴怒。

消息人士指出，這件事之所以不尋常，在於情報官員出身的普亭通常控制住自己的情緒。一位歐美外交官告訴NBC新聞，普亭似乎越來越孤立和誤導，「主要問題是他拿到的資訊跟多麼孤立，隔離是一個真正的大問題，我們不相信他對正在發生的事情有著現實的認識」。中情局前情局長布瑞南（John Brennan）也認為，普亭不再跟2008年時一樣是個冷血又頭腦清晰的獨裁者。

美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）上MSNBC節目時表示，普亭明顯被烏克蘭反抗的規模打得措手不及，「他已經孤立自己了，很多時間沒有待在克里姆林宮…得到越來越少的意見，而這些意見則是來自馬屁精」。他還說，「我真的很擔心他被逼進死角，沒有明顯的出口匝道」。