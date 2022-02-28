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祭軍援制裁 歐官員：俄國讓歐盟前所未有團結覺醒

中央社巴黎28日專電
烏克蘭危機成為歐洲防禦史上的轉捩點。圖為歐盟(左)及烏克蘭國旗(右)。(Getty Images)
烏克蘭危機成為歐洲防禦史上的轉捩點。圖為歐盟(左)及烏克蘭國旗(右)。(Getty Images)

歐盟昨晚對俄羅斯態度大轉彎，一改過去分歧觀望，決定共同大舉向烏軍馳援。歐洲官員紛紛表示，烏克蘭危機是歐洲防禦史上的轉捩點；法媒也分析，普亭成功讓歐盟覺醒與北約復活。

俄羅斯24日入侵烏克蘭，原本數天前，德國在內的歐洲多國仍在觀望，未能就制裁達成共識。

然就在26與27日，歐盟態度轉向強硬，最終決定向俄國祭出嚴厲經濟制裁，包括將俄國銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並通過多項重要外交與軍援烏克蘭行動。

上述提案皆獲得歐盟全數無異議通過，即使是向來親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也舉手贊成。歐洲各界分析，這是烏克蘭戰爭成為歐洲轉捩點的證據。

歐盟昨晚決議向烏克蘭執行共同馳援行動，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在發言時便指出，這是歐盟「決定性的時刻」，也是防禦政策的歷史轉捩點。

另外，在歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）領導下，27個會員國也通過4.5億歐元預算，用來運送戰鬥機等軍備。據波瑞爾表示，歐盟歷史上從沒執行過如此計畫，「一個禁忌被破除了」。

在法國出生長大的現任喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）今天在接受法國國際廣播電台（France Inter）時也表示：「普亭正發現他催生了一個怪獸，他創造了『強勢的歐洲』。所有他曾擔心的，也就是在他旁邊形成團結且有軍事力量的會員國，他現在就要擁有了。」

法國籍的歐盟內部市場執委布勒東（Thierry Breton）今天在電視新聞台LCI專訪時則說道，「這是歐洲防衛史上前所未有的時刻。在48小時內，一切都變了。在普亭這個瘋狂決定後，真的會有個新世界」。

布勒東在專訪中透露，歐盟如今也將有「防禦執委」一職，這是過去一直所缺乏的。

世界報（Le Monde）社論今天以「面對俄國，歐盟覺醒」為題，語帶諷刺寫道，「在27日這天，俄國總統普亭（Vladimir Poutine）已經達成了兩項功績：他讓北約（NATO）重拾生存的意義，也讓歐盟蛻變為一個能夠向外國提供軍事協助的組織」。

除了日前的經濟制裁，歐盟執委會昨晚也宣布了兩項主要措施：對俄國飛機或俄國持有公司的航班關閉領空，及停播「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），以防堵克宮的假消息戰。

世界報分析，德國與歐盟的態度大轉彎將帶來長遠的影響。面對邊境大門外的戰爭悲劇，「歐洲總算給予自己成為地緣政治要角的方法」。

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