烏志願民兵保家衛國 澤倫斯基：歡迎全球志士

基輔民眾投入軍事訓練。(美聯社)

烏俄戰爭已打4天，俄方27日稱，俄軍已全面包圍烏克蘭 南部刻松（Kherson）及東南部伯德揚斯克（Berdyansk）兩大城，侵略行動繼續推進，但烏克蘭總統澤倫斯基同日表示：「烏克蘭人已表現出捍衛家園的勇氣。」

據《華盛頓郵報》報導，烏克蘭民兵組織至少已招募13萬名志願成員，只要年紀介於18至60歲均可加入。現年19歲、正在哈爾科夫（Kharkiv）準備入伍的青年柏林基說：「比起拿起武器捍衛國土，無所事事更讓我害怕；我清楚現在發生什麼事，我必須確保我所愛的每一個人一切都好。」

基輔地區的志願軍入伍招募情況也很順利，有意參軍的民眾紛紛赴當地警局，接受身分背景查驗後，就能獲配武器與子彈。烏國內政部長蒙納斯泰斯基說：「光是在基輔，政府已派發出超過2萬5千把自動步槍，及1千萬發子彈、火箭彈或發射器。」

澤倫斯基：歡迎全球志士

澤倫斯基號召全球各國志士加入抗俄行列，他在27日聲明中，指責俄軍轟炸社區殺害烏國平民，並讚揚民眾英勇自衛。

澤倫斯基表示：「烏克蘭人已表現出捍衛家園的勇氣，在俄軍強力攻勢下保衛歐洲及其價值觀。這場戰爭不僅是俄羅斯 侵烏克蘭，也是1場對抗歐洲戰爭的開端，對抗歐洲的架構、民主和基本人權，以及全球法律秩序、規則和和平共存。」

澤倫斯基向「世界所有公民、烏克蘭的朋友，及和平與民主」發表演講指出，「任何想加入保衛烏克蘭行列的人，歐洲各國人士和世界所有人，都能前來與烏克蘭並肩作戰，對抗俄羅斯的戰爭罪行。」

民眾設路障 盡力拖緩俄軍

因身體健康或年齡等因素無法參軍的烏國民眾，仍竭盡所能地幫助烏國軍隊，為抵抗俄羅斯入侵盡心力。民眾不只聚集在基輔郊區的防空洞中，製作燃燒彈或汽油彈，還自發性地設置路障、檢查哨等，以拖緩俄軍在基輔市內的行動。

有人在社群媒體 上呼籲大家把路牌標示給拆了，讓俄軍在城內迷路。負責設置和維修路標的企業Ukravtodor，將所有路牌都換了個方向，以避免替俄軍引路；這家公司在臉書說：「敵人通訊能力不佳，他們前進時無法辨識地形方向。讓我們來幫個忙，替他們指引1條通往地獄的道路。」

即使是在相對安全的烏西地區，民眾愛國的心與基輔、甚至抗戰前線的人民沒有區別，連免服兵役的人都表示，願意在國家存亡危急之秋時挺身而出。1名22歲青年帕利西住在利維夫（Lviv），距離波蘭邊境僅88公里，他說：「我因為肺部疾病，多年前申請免服役；但現在情況不同，我必須保衛自己的祖國。」

34歲烏克蘭民眾安娜說，她的一些男性友人在基輔對抗俄軍入侵，她說：「情勢很可怕，但我們起身捍衛國家，也很為我們的朋友感到驕傲。」

雖然俄軍實力遠在烏克蘭之上，但靠著民間合作，烏軍並未全線潰敗；烏克蘭國防部長列茲尼科夫說：「有民兵組織在蘇梅（Sumy）成功繳獲1輛俄軍裝甲車，並俘虜車上敵軍，這是1項令人振奮的消息。」