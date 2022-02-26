美國或俄羅斯？波灣國家難以選邊站

灣國家長期以來受美國保護，與莫斯科的關係卻也日漸增長，迫使波灣國必須小心維持平衡。圖為杜拜。(美聯社)

對於波斯灣產油國而言，在俄羅斯進攻烏克蘭 這場危機中選邊站，可能不是容易的決定。波灣國家長期以來受美國保護，與莫斯科的關係卻也日漸增長，迫使波灣國必須小心維持平衡。

法新社報導，正當全世界爭相譴責俄國 侵略鄰國之際，會員國包括沙烏地阿拉伯 以及阿拉伯聯合大公國的波斯灣合作理事會（GCC），卻沒有多大動靜。

中東專家表示，這些國家不表達立場情有可原，原因就在於能源、錢，還有安全。

波灣專家、法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）的加德爾（Anne Gadel）表示，「不僅是經濟，這些國家與莫斯科的安全關係也日益深化。」

聯合國安全理事會25日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求俄國立即撤軍的決議，阿拉伯聯合大公國和中國、印度一同選擇棄權。

表決結束後，阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿聯外長與美國國務卿通電話，商討「全球局勢」。對於烏克蘭隻字未提。

俄國外交部則表示，阿聯與俄國外交首長將於3月1日在莫斯科會面，討論「進一步深化兩國多方面關係」。

另一個波灣強國沙烏地阿拉伯，和阿聯、巴林與阿曼一樣，都沒有對俄國入侵烏克蘭發聲。科威特和卡達僅譴責暴力，沒有批評莫斯科當局。

超過70年來，美國都在戰亂頻仍的中東地區扮演重要角色，尤其是保護盛產石油的波灣君主國免受伊朗等國的潛在威脅。

然而近幾年來，華府卻減少在這個地區的軍事參與，即使最親密的盟友沙烏地阿拉伯及阿聯遭受葉門激進團體青年運動（Houthi）襲擊也不例外。

加德爾說，波灣國家「知道他們必須和多方結盟，以彌補已經感知到美國將撤出該地區的空缺」。

另一方面，有美軍駐紮的沙烏地阿拉伯及阿聯，因為軍購協議和人權議題，與美國的關係轉變為又愛又恨。

華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙國駐伊斯坦堡領事館慘遭謀殺，令美國與利雅德當局關係惡化。阿聯則是威脅要取消美國F-35戰機的巨額軍購案。

倫敦國王學院（King's College London）中東安全專家克瑞格（Andreas Krieg）說，「美國把人權當成給予支持的附加條件，俄羅斯就成為了意識形態上的盟友。」

隨著和俄國的安全合作越來越多，克瑞格表示，大多數GCC成員國雖然「依舊把他們的安全雞蛋，放在美國這個籃子裡」，但也開始和美國的競爭者發展出多元關係。