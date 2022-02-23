五角大廈：俄軍準備就緒實施大規模侵略

五角大廈發言人柯比（John Kirby）23日舉行記者會表示，相信俄軍準備就緒，若俄羅斯決定全面入侵，就是選擇戰爭道路，這不可能不流血、不可能沒有犧牲。美聯社

五角大廈發言人柯比 （John Kirby）23日舉行記者會表示，相信俄軍準備就緒，若俄羅斯決定全面入侵，就是選擇戰爭道路，這不可能不流血、不可能沒有犧牲；國防部資深官員表示，美方認為俄羅斯已準備好實施大規模侵略。

柯比說，俄軍持續在邊界集結讓美國相信，俄國已具備侵略能力，但美方無法確定實際做法和時間表，只有俄羅斯總統普亭自己知道具體的侵略時間。

柯比表示，若俄羅斯選擇戰爭，就不可能不流血，不可能沒有犧牲，端賴普亭的選擇，但這是一個沒有必要的決定，仍有機會透過外交解決。

柯比表示，美國總統拜登22日下令調動駐歐美軍，部署在北約東翼的波羅的海地區，確保北約能應對可能的侵略行動，他補充說，這些部署是暫時的。

在柯比記者會之前，國防部資深官員先舉行一場閉門記者會，國會山莊報（Hill）報導，美方認為集結在烏克蘭 邊境的8成俄軍，準備就緒實施大規模侵略。

資深官員表示，美方評估在烏克蘭和白俄羅斯 邊境的俄羅斯軍隊已經準備好了，約8成部隊已就位；這些俄軍距離烏克蘭邊界僅3英里到30英里不等（約4.8公里到48公里），就待一聲令下。

資深官員表示，約19萬名俄羅斯軍人在白俄羅斯和烏克蘭邊界附近，超過24艘俄軍艦艇部署在黑海，莫斯科具有強大的飛彈攻擊能力，包含巡弋飛彈和彈道飛彈，以及裝甲、砲兵和特種部隊。