拜登簽令：制裁烏東2分離區 禁止美國人新投資及進口商品

俄羅斯總統普亭21日承認烏克蘭東部兩個分離區為主權獨立國家並下令俄軍進入維和。（美聯社）

美東時間19：20

白宮表示，拜登總統周一簽署行政命令，禁止美國個人與已被俄羅斯 承認獨立的烏克蘭 東部兩個分離地區之間的貿易和投資。

其中包括禁止不管身在何處的美國人對這些地區進行「新投資」，以及「直接或間接地從所涵蓋地區向美國進口任何商品、服務或技術」。

美東時間19：08

俄羅斯總統普亭 21日承認烏克蘭東部兩個分離區為主權獨立國家並下令俄軍進入維和後，白宮官員表示，美國總統拜登將發布行政命令，將制裁頓內次克和盧甘斯克，但還不會直接對俄羅斯實施任何懲罰。

美國和歐盟皆強烈譴責普亭的決定，稱其違反國際法，並對烏東和平進程造成重大打擊，外界擔心這可能成為俄羅斯大舉入侵烏克蘭的藉口。

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）表示，拜登21日稍晚將簽署一項行政命令，「禁止美國人在所謂的頓內次克共和國和盧甘斯克共和國等兩個烏克蘭地區，進行新的投資、貿易和融資活動。我們還將很快宣布與今天公然違反俄羅斯國際承諾有關的額外措施。」

莎奇並強調，這些措施與美國及盟國針對俄羅斯若進一步入侵烏克蘭所準備的制裁是分開的。

國務卿布林肯發聲明說，普亭的行為直接違背俄羅斯聲稱的外交承諾，是對烏克蘭主權和領土完整的明顯攻擊，美方將持續與烏克蘭等盟友及合作夥伴協調，採取適當措施應對俄羅斯這種無端和不可接受的行動。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）批評，俄羅斯此舉不符合聯合國憲章的原則。

法國總統馬克宏發推文說，已呼籲召開聯合國安理會緊急會議並要求歐盟實施制裁。英國首相強生則指出，普亭此舉違反國際法，公然侵犯烏克蘭主權及領土完整性，是對《明斯克協議》的否定。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）強調，此舉已破壞烏克蘭的主權及領土完整性，同時也違反俄羅斯曾簽署的《明斯克協議》。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在一份聯合聲明中說，俄羅斯此舉公然違反國際法，並表示歐盟將對參與此非法行為的人祭出制裁手段。