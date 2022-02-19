我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

俄烏僵局將如何演變？專家分析3種可能狀況

俄烏僵局將如何演變？專家分析3種可能狀況

中央社紐約18日綜合外電報導
烏克蘭危機究竟會如何演變？CNN分析3種可能。烏克蘭士兵路過被親俄派在地上炸出的大坑。(美聯社)
烏克蘭危機究竟會如何演變？CNN分析3種可能。烏克蘭士兵路過被親俄派在地上炸出的大坑。(美聯社)

俄羅斯和美國為首的西方強權為了俄國究竟有沒有撤兵而爭論不休之際，烏克蘭危機究竟會如何演變？美國有線電視新聞網（CNN）針對未來可能發生的3種狀況加以分析。

在專訪中，CNN詢問專精美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage），烏克蘭的僵局接下來將會如何演變？

● 全面入侵

基瑪吉回答：「我認為，俄方在烏國的行動共有3種可能性。第一種狀況就是『全面入侵』，這與俄方在烏克蘭附近和白俄羅斯境內的增兵行動相符，可能是結合空中力量、地面部隊與網路攻擊的大規模入侵行動，可從北、南或東側發動。」

基瑪吉認為，莫斯科的入侵行動共有3大潛在目標，包括企圖瓜分烏國，加強對克里米亞（Crimea）的掌控、控制烏克蘭東部大部分地區等。隨著時序推移，占領領土將被俄國吸收，或成為其殖民地。

另一個可能目標則是推動烏國政權更迭，扶植親俄傀儡政權取代現任政府，或是直接摧毀現任政府。這種做法有助阻止烏國加入西方軍事和經濟架構。

第3個可能目標就是迫使烏國追求和平。接下來俄國可能威脅帶來更多破壞，直到烏國政府主動要求停火並同意俄方條件，即宣布保持中立，或同意不再與歐洲和美國展開軍事合作。

●切香腸戰術

俄羅斯也可能不會正面入侵烏國，而是採取「切香腸」戰術（Salami slicing，又稱「漸進戰術」），不斷進行網路攻擊（當然俄羅斯絕不會承認），並將軍隊留在烏克蘭邊界附近，一方面對烏國經濟發揮負面影響，另一方面還可藉機蠶食烏國東部領土。

這種做法可讓俄羅斯不致遭到西方國家制裁，因為俄國並未直接入侵烏克蘭。如此也可對烏國政府和人民持續施加壓力，讓烏國確信事態只會每況愈下。

這種策略的最終目的就是迫使烏國政府接受俄方條件，並停止向西方國家傾斜。

●長期施壓

除了上述的2種方法，基瑪吉認為，俄羅斯也可能無限期重複採取過去2個月的行動。如此可使美國和歐洲各國認為，戰爭隨時可能爆發。這也可能伴隨俄方最近開始進行的高得失外交手段，包括提出最後通牒、各項要求，促使對手在近期內做出讓步等。

對俄羅斯來說，這種做法的好處是其財政和軍事上的成本較低，且長期下來可讓西方國家感到疲憊、不耐煩，甚至引發北大西洋公約組織（NATO）或歐洲聯盟（EU）的內部分裂。

俄方希望，這將有助於使北約和歐盟永久拒絕烏克蘭加入，進而使烏國被迫成為俄羅斯所希望的中立國。

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

下一則

烏俄情勢緊張 俄成功試射極音速、巡弋及可攜核飛彈

延伸閱讀

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙
恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
俄羅斯選手瓦莉娃賽後哭成淚人兒。(美聯社)

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

2022-02-17 09:42
美國總統拜登。美聯社

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

2022-02-18 17:34
華裔美籍選手陳巍在冬奧花滑奪金，被中國人指責是「叛徒」和「侮辱中國」。(美聯社)

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

2022-02-18 10:37

超人氣

更多 >
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情