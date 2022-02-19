俄烏僵局將如何演變？專家分析3種可能狀況

烏克蘭危機究竟會如何演變？CNN分析3種可能。烏克蘭士兵路過被親俄派在地上炸出的大坑。(美聯社)

俄羅斯和美國為首的西方強權為了俄國 究竟有沒有撤兵而爭論不休之際，烏克蘭 危機究竟會如何演變？美國有線電視新聞網（CNN）針對未來可能發生的3種狀況加以分析。

在專訪中，CNN詢問專精美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage），烏克蘭的僵局接下來將會如何演變？

● 全面入侵

基瑪吉回答：「我認為，俄方在烏國的行動共有3種可能性。第一種狀況就是『全面入侵』，這與俄方在烏克蘭附近和白俄羅斯 境內的增兵行動相符，可能是結合空中力量、地面部隊與網路攻擊的大規模入侵行動，可從北、南或東側發動。」

基瑪吉認為，莫斯科的入侵行動共有3大潛在目標，包括企圖瓜分烏國，加強對克里米亞（Crimea）的掌控、控制烏克蘭東部大部分地區等。隨著時序推移，占領領土將被俄國吸收，或成為其殖民地。

另一個可能目標則是推動烏國政權更迭，扶植親俄傀儡政權取代現任政府，或是直接摧毀現任政府。這種做法有助阻止烏國加入西方軍事和經濟架構。

第3個可能目標就是迫使烏國追求和平。接下來俄國可能威脅帶來更多破壞，直到烏國政府主動要求停火並同意俄方條件，即宣布保持中立，或同意不再與歐洲和美國展開軍事合作。

●切香腸戰術

俄羅斯也可能不會正面入侵烏國，而是採取「切香腸」戰術（Salami slicing，又稱「漸進戰術」），不斷進行網路攻擊（當然俄羅斯絕不會承認），並將軍隊留在烏克蘭邊界附近，一方面對烏國經濟發揮負面影響，另一方面還可藉機蠶食烏國東部領土。

這種做法可讓俄羅斯不致遭到西方國家制裁，因為俄國並未直接入侵烏克蘭。如此也可對烏國政府和人民持續施加壓力，讓烏國確信事態只會每況愈下。

這種策略的最終目的就是迫使烏國政府接受俄方條件，並停止向西方國家傾斜。

●長期施壓

除了上述的2種方法，基瑪吉認為，俄羅斯也可能無限期重複採取過去2個月的行動。如此可使美國和歐洲各國認為，戰爭隨時可能爆發。這也可能伴隨俄方最近開始進行的高得失外交手段，包括提出最後通牒、各項要求，促使對手在近期內做出讓步等。

對俄羅斯來說，這種做法的好處是其財政和軍事上的成本較低，且長期下來可讓西方國家感到疲憊、不耐煩，甚至引發北大西洋公約組織（NATO）或歐洲聯盟（EU）的內部分裂。

俄方希望，這將有助於使北約和歐盟永久拒絕烏克蘭加入，進而使烏國被迫成為俄羅斯所希望的中立國。