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俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

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俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

記者戴瑞芬／即時報導
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏戰火一觸即發，始終保持沉默的中國，會出面力挺鐵咖兄弟俄羅斯？中國國務委員兼外長王毅19日晚在北京以視訊出席慕尼黑安全會議中國專場，發表主旨講話時表態，王毅表示，烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿，而俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。

中國外交部網站披露，王毅現場回答了主持人有關中方對於北約東擴、歐洲安全和烏克蘭局勢態度立場的問題。

針對北約東擴，王毅表示，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。

關於俄烏博弈，王毅強調，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。「如果有人在此問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是對中方立場的歪曲。」

王毅指，作為安理會常任理事國，中方認為，在烏克蘭問題上，現在應該盡快回到「新明斯克協議」這一原點。因為這一協議是當事方通過談判達成的具有約束力的協議，得到了聯合國安理會的核可，是解決烏克蘭問題的唯一出路。

王毅表示，俄羅斯、歐盟都支持「新明斯克協議」，前不久他與美國國務卿布林肯通話，美方也表示支持。既然如此，「為什麼各方不能坐在一起進行充分討論，制定出落實協議的路線圖和時間表。」

王毅表示，解決俄烏緊張唯有對話協商，而烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿。對於歐洲安全，其中俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。當前不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

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