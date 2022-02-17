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7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常

編譯洪毅／綜合17日電
州長紐森17日宣布，加州的防疫重心將從「大疫情」轉向「流行病」。(美聯社)
州長紐森17日宣布，加州的防疫重心將從「大疫情」轉向「流行病」。(美聯社)

繼新冠病例數下降後，全國新冠疫情病歿人數也有下降趨勢，不過各地情況並不平均，例如加州病歿人數仍未見下滑；另一方面，疫情發展至此，專家估逾七成民眾已有相當免疫力，病毒對社會經濟運作的擾亂不若以往，但是官方仍不敢大意；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)就說，要「漸進式」地讓生活恢復正常。

全國15日的七天平均每日病歿人數為2212人，與本月初的2500人相比有所下滑；Omicron變種病毒一開始肆虐的東北部地區尤其明顯，病歿人數較1月底下降51%；約翰霍普金斯大學疫情數據主管貝斯‧布勞爾(Beth Blauer)表示，病歿人數「看來是正在下降」。

但是並非所有地方都是如此，例如在加州，15日的七天平均每日病歿人數為194人，未有緩解跡象；儘管加州目前的情勢不論與上個冬季、或是與全國的病歿率相比，都不算高；此外，加州的平均每日確診數已經驟降，從1月中的近12萬降至近期的1萬5000左右，反映出病歿數據會隨在確診病例之後。

有鑑於此，加州衛生廳長加利(Mark Ghaly)不單在14日預期病歿數將在未來幾周內下降；州長紐森(Gavin Newsom)更在17日宣布，加州的防疫重心將從「大疫情」轉向「流行病」，也就是減少如疫情、口罩等強制性措施，而是著重於疾病預防，以及局部地區大流行後的快速反應等。

由於全國染疫人口已逼近8000萬，再加上疫苗接種，西雅圖華盛頓大學推估，目前全國73%的民眾已或多或少對新冠病毒有免疫力，到3月中可能上升到80%；這代表未來若再度出現疫情升溫，對社會、經濟、醫療體系運作破壞性很可能將不若以往。

但是此數字也代表全國仍有約8000萬人在病毒傳播下保護力脆弱，許多民眾現在依然不可對疫情鬆懈、掉以輕心；佛奇則表示，民眾需要回復正常生活，但是不可輕率為之，固然許多人以防疫疲勞，但是仍要與防止病毒傳播、保護他人間取得平衡，「漸進式」地回歸日常生活。

洛杉磯 市民在花店挑選鮮花， 州長紐森17日宣布加州的防疫重心將從「大疫情」轉向...
洛杉磯 市民在花店挑選鮮花， 州長紐森17日宣布加州的防疫重心將從「大疫情」轉向「流行病」。(Getty Image)

疫情 加州 防疫

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