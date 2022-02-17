陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

加州年生的華裔花滑選手朱易，代表中國參賽，亞裔忠誠度受質疑。(歐新社)

華裔 花式滑冰選手陳巍 (Nathan Chen)和韓裔雪板選手金善(Chloe Kim)在北京冬奧為美國代表隊漂亮奪金，讓許多亞裔 感到自豪；但專家表示，當亞裔選手在奧運取得歷史性勝利之際，許多用來比喻「好移民」和「壞移民」的觀點也同時浮現，令人想起亞裔運動員始終面臨「宣誓效忠美國」的壓力。

佛蒙特州米德爾伯里學院美國研究副教授瑞秋‧朱(Rachael Miyung Joo)表示，早自二戰期間日裔被拘留之前，亞裔運動員就不斷面臨宣誓效忠美國的壓力；「在此歷史背景下，陳巍和金善當然會被人稱讚是『美國人』。」

但隨著美中兩國的政治緊張局勢升級，有關「忠誠度」的問題也再度受關注。瑞秋‧朱提到，華裔滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)在冬奧一舉拿下金牌和銀牌，華裔花式滑冰選手朱易(Zhu Yi)也是出生加州的華裔，這兩位選手決定代表中國參賽，成為人們質疑亞裔忠誠度的象徵。

谷愛凌拒絕公開談論自己是美國人或中國人，但她決定代表中國隊，遭一些美國人罵她是「叛徒」； 在中國她則被譽為「英雄」。至於在比賽中摔倒的朱易，在中國社群平台微博遭大量辱罵，有人指責她替中國帶來「恥辱」；而為美國奪金的陳巍則被中國人指責是「叛徒」和「侮辱中國」。

這三名華裔運動員受到的不同待遇，顯示華裔始終受到嚴格審查，被迫面對美中雙方日益擴大的地緣政治鴻溝。

富樂頓加州大學(California State University, Fullerton)亞裔社會學副教授克莉絲提娜‧秦(Christina Chin)表示，與許多其他有色人種奧運選手一樣，亞裔選手永遠不會只被人看見他們的體育表現，相反的，他們「總會被人自種族視角來看待」，這些選手在國際間代表他們的種族或族裔社區，因此承受額外壓力。

但與此同時，克莉絲提娜．秦也認為，亞裔選手的國際成功，有助打破亞裔身體虛弱、缺乏運動細胞的老舊刻板印象，「或許可以重塑亞裔在體育界乃至整個社會的形象」。