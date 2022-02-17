拜登指俄「可能自導自演製造侵烏藉口」 莫斯科否認

烏克蘭緊張情勢持續。（美聯社）

美國提升俄羅斯可能入侵烏克蘭 的警告。拜登 總統說，俄軍可能正在「自導自演」製造事端做為進犯藉口。彭博資訊報導，美國一位高層外交官也形容，莫斯科正朝「即將入侵」方向前進。

不過，俄羅斯官員表示，既沒有在要入侵烏克蘭，也沒有這類計畫。然而克里姆林宮又在正式回應拜登政府的安全保障提議時提到，不滿意美方建議；俄羅斯可能不得不訴諸「軍事技術措施」，但沒有解釋所說的措施為何。

國務卿布林肯周四（17日）改變行程，就相關危機對聯合國安理會發表談話。在莫斯科，俄羅斯驅逐了美國使節團副團長Bart Gorman。美國國務院發言人稱這是無端作為。

美俄雙方你來我往之間，美股標普指數下跌約2%，美國公債上漲，黃金站上每英兩1900美元。儘管若真的開戰，伴隨而來的制裁，可能導致全球石油供應受阻，國際油價震盪走跌。

拜登離開白宮赴克利夫蘭發表演講時向記者表示，烏克蘭遭入侵的可能性「非常高」，他預期「未來幾天內」就會發生。他說：「我們有理由相信他們自導自演，製造進入烏克蘭的藉口。」拜登沒有再詳細說明；一位政府高級官員也拒絕釐清拜登的說法。

烏克蘭周四稍早表示，烏東一個政府控制城鎮與分離武裝勢力接觸線附近，一所幼兒園被迫擊砲彈擊中。莫斯科支持的分離武裝勢力說，烏克蘭政府軍周四在許多地方違反了停火協議，還動用了迫擊砲。雙方均指責對方先開火。事實如何目前還無法立即確認。

美國和北約表示，俄羅斯在與烏克蘭邊境集結了多達15萬軍隊為可能的入侵做準備，而且他們沒有看到俄羅斯說要撤軍的證據。俄羅斯在本周稍早宣布撤軍。

俄羅斯則批評美國的說法「歇斯底里」，但將繼續進行在白俄羅斯 舉行的多年來最大規模演習。俄軍還在黑海舉行海軍演習，計畫周末結束。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點