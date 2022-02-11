四方安全對話外長聲明 務實合作因應區域挑戰

美、日、澳與印度外交部長11日結束四方安全對話會談後發表聯合聲明。圖由左至右依序是美國國務卿布林肯、澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生、日本外相林芳正。美聯社

美、日、澳與印度 外交部長今天結束四方安全對話會談後發表聯合聲明。聲明指出，四方與印太夥伴密切合作，以因應區域挑戰。聲明並未提到台海安全。

美國、澳洲 、日本、印度的外交首長連日在澳洲墨爾本就深化「四方安全對話」（Quad）聯盟展開會談。4國外長在會後發布聯合聲明，承諾支持印太國家努力推進自由開放印太地區，一個具包容性與韌性的地區，各國努力保護人民利益，不受脅迫。

聲明指出，四方專注於與印太夥伴密切合作，以因應該地區最重要的挑戰。作為四方合作，更有效地為該地區提供實際支持。

聲明內容涵括疫苗捐贈與疫情協助、支持東南亞 國家協會（ASEAN）推動印太展望、人道主義援助與救災、海上安全、反恐、打擊虛假訊息與網路安全、緬甸局勢與北韓試射，到清潔能源等各項議題。

聲明指出，海洋領域國際法、和平與安全是印太地區發展與繁榮基礎，四方重申遵守國際法的重要性，以因應基於海洋規則秩序的挑戰，包括在南海與東海的挑戰，並確保航行與飛越自由。

聲明也重申致力於維護和加強以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體系，反對脅迫性經濟政策與做法，並將共同努力強化全球經濟韌性以對抗這類行為。