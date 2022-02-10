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房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

編譯郭宣含／綜合10日電
房價高漲和貸款利率上升，美國房屋可負擔能力惡化。(美聯社)
房價高漲和貸款利率上升，美國房屋可負擔能力惡化。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，隨著房價高漲和貸款利率上升，2021年第四季美國民眾購屋的能力惡化，全國獨棟成屋的平均售價上漲14.6%至36萬1700元，民眾平均每月得背負1240元的房貸。

新冠疫情帶動美國房地產熱潮，幾乎全美各地房價也隨之上漲，但許多買家因激烈競爭而被逐出房市，尤其是出價偏低的買家。

二手屋在房市占比最高，2021年第四季的二手屋房價成長速度，雖比年初時減緩，但由於需求強大且售屋短缺，因此房價漲幅依舊強勢。

「全國房地產商協會」(NAR)在追蹤183個大都會區房價後，10日表示，其中181個大都會區去年第四季獨棟成屋的平均價高於前一年同期；在去年第四季，獨棟屋屋主每月平均繳1240元的房貸，高於前一年的1039元。

NAR首席經濟學家勞倫斯．尹(Lawrence Yun)表示，去年第四季房價持續攀升，雖然漲幅不如年初，但購屋者幾無喘息空間，許多家庭和準備首次購屋者逐漸被房市淘汰。

在NAR追蹤的183個大都會區中，67%地區的平均房價年漲幅逾10%，但漲速已稍減緩；去年第三季中，78%大都會區平均房價呈兩位數成長。

NAR指出，去年第四季全國獨棟成屋的平均售價上漲14.6%至36萬1700元，稍微低於第三季36萬3100元的新高平均價。

房貸公司房地美(Freddie Mac)表示，今年貸款率也持續上升，截至10日，30年房貸固定利率平均為3.69％，創下2020年1月以來新高。

高通膨指數讓投資人更確信，中央銀行將上調短期利率以控制物價；貸款利率與十年期公債殖利率密切掛勾，後者自2019年以來首次在10日達到2%的門檻。房地產經紀表示，貸款利率恐再攀升，因此不少購屋者急著在近幾周買房。

房價高漲和貸款利率上升，美國房屋可負擔能力惡化。許多買家因激烈競爭而被擠出房市，...
房價高漲和貸款利率上升，美國房屋可負擔能力惡化。許多買家因激烈競爭而被擠出房市，只好租屋住。圖為休士頓市的一處房屋出租。（Getty Images）

房價 殖利率 大都會

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