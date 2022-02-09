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NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

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NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

記者顏伶如／綜合報導
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

1998年日本長野(Nagano)冬季奧運會登場前，華裔花式滑冰名將關穎珊(Michelle Kwan)奪冠呼聲最高，但後來敗給美國隊選手塔拉·利平斯基(Tara Lipinski)屈居第二，銅牌得主為中國選手陳露。國家廣播公司(NBC)分析，關穎珊與金牌擦身而過的二十年後，亞裔美國人仍為她感到心疼；關穎珊在亞裔民眾心裡有著特殊位置，在那個亞裔婦女遭到忽略與漠視的年代，關穎珊因為傑出表現而受到矚目，成為耀眼人物。

41歲的關穎珊今年1月5日在Instagram宣布女兒誕生的喜訊，許多粉絲紛紛留言獻上祝福。

本身為華裔的前任職業舞者阿曼達‧賀曼(Amanda Lew Herman)說，以前關穎珊比賽時所戴的金墜子，自己童年時期也常戴，「她戴的項鍊象徵身為華人的光榮，我深深以她為傲」。賀曼說：「我們以前就對於關穎珊代表華裔而感到光榮，現在還是一樣，二十年一路走來始終沒變，我們照樣全力支持她。」

關穎珊出生於加州托倫斯(Torrance)，父母為香港移民。奧運史上，她在1998年長野冬奧獲得銀牌，2002年鹽湖城冬奧則奪銅牌。參加世界花樣滑冰錦標賽女子單人滑有五次奪金紀錄，也是美國花式溜冰錦標賽女子單人滑的9面金牌得主。

米德伯瑞學院(Middlebury College)美國研究副教授朱瑞秋(Rachael Joo，音譯)指出，1990年代期間，亞裔美國人因為族群認同感、藝術感及卓越表現而喜歡關穎珊。她說：「我們真心覺得，她代表了我們心目中最希望成為的亞裔婦女典型。」

朱瑞秋說，當年許多亞裔婦女覺得受到忽視，而關穎珊卻能受到矚目，而關穎珊之所以出人頭地，則是因為在擅長領域有非凡表現。她指出，關穎珊不只是亞裔美國人的最愛，也是所有人的最愛。

朱瑞秋回憶說，當年觀看長野冬奧轉播時，看到關穎珊敗給利平斯基，「大家的心都碎了，有些人都哭了，覺得很生氣」。

報導指出，當年MSNBC新聞網站出現的冬奧報導標題寫道「美國人打敗關穎珊」(American Beats Out Kwan)，暗示關穎珊並非美國人，引起大批粉絲抗議，亞裔社區憤憤不平。雖然標題在MSNBC新聞網站只存在不到15分鐘就遭到移除，但網站訂閱人數驟減8萬5000人。

華裔花式滑冰名將關穎珊(Michelle Kwan)在2002年鹽湖城冬奧則奪銅...
華裔花式滑冰名將關穎珊(Michelle Kwan)在2002年鹽湖城冬奧則奪銅牌。(Getty Images)

關穎珊 亞裔 華裔

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