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川普的「巡迴行刑隊」誅殺異己 會讓民主黨保住眾院？

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川普的「巡迴行刑隊」誅殺異己 會讓民主黨保住眾院？

編譯潘勛／綜合5日電
川普動輒封殺共和黨的異己，迫使共和黨與川普綁得更緊。(Getty Images)
川普動輒封殺共和黨的異己，迫使共和黨與川普綁得更緊。(Getty Images)

距期中選舉還有9個月，目前拜登總統施政滿意度低迷，汽油價格節節攀升，新冠疫情看似無休無止；共和黨勝選的前景一片大好，但前總統川普牢控共和黨基本盤，四處放火，成為共和黨期中選告捷的唯一障礙，甚至可能讓民主黨逆轉勝。

Politico政治網站5日報導，時光邁入2022年，很多民主黨人都承認，共和黨很可能奪回眾院多數；但就算很多共和黨國會議員及謀士都懇求黨把焦點放在民生及拜登施政，共和黨全國委員會(RNC)4日冬季會議的結論，竟然是懲戒反川眾議員麗茲‧錢尼及金辛格，焦點用在重塑2021年1月6日國會山莊暴亂案，以及肅清川普的政敵。

川普已點名要掃滅10位共和黨眾議員，大肆攻擊共和黨籍的州長，加持自己人在黨內初選挑戰他們；川普也插手參議員選舉，很可能讓有瑕疵的人選獲得黨提名，但無法在普選時取勝。

此外，川普正在組織「反抗軍」，對付參院共和黨領袖麥康諾。

RNC成員帕拉圖齊(Bill Palatucci)指出，拜登的支持率已被搞到有如自由落體般滑落，民主黨在華府一事無成，但共和黨內竟然依川普意志，組成「巡迴行刑隊」，四處誅殺異己，實在令人費解。

RNC冬季集會在鹽湖城密室協商，起初還想清黨，把錢尼及金辛格逐出眾院共和黨團，但唯恐讓眾院少數黨領袖麥卡錫付出代價，才緩和成懲戒；錢尼與金辛格已與共和黨撕破臉，懲戒決議文作者之一的哈蜜特‧迪隆(Harmeet Dhillon)揚言，這就是黨對兩人的駁斥。

RNC會議曾大批拜登短處，另公布期中選戰計畫沒錯，但最讓黨員刻骨銘心的卻是懲戒決議；共和黨基本盤仍力挺川普，追究國會山莊暴亂案的意願也大為降低，但黨內嫌隙也昭然在目，而且或多或少與川普有關。

Politico與晨間諮詢(Morning Consult)本周進行民調，發現約四成共和黨人支持國會山莊暴動案調查委員會的偵辦成就，在共和黨選民中不算少數；金主也沒拋棄錢尼等支持彈劾川普的共和黨眾議員，有意尋求連任的7人募款都超越初選挑戰者，錢尼光在過去三個月就募得約200萬元，黨初選對手瞠乎其後。

共和黨 川普 拜登

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