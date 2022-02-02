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舉債因應疫情 美國國債暴增首度突破30兆美元

國際組／即時報導
美國國債暴增，成為拜登總統「重建美好未來」法案在國會卡關的原因之一。圖為美國國會山莊。Getty Images
美國國債暴增，成為拜登總統「重建美好未來」法案在國會卡關的原因之一。圖為美國國會山莊。Getty Images

美國財政部最新數據顯示，美國國債一日首度突破30兆美元。紐約時報指出，在美國面臨物價上漲和調升利率壓力之際，國債數字凸顯出美國長期經濟體質的脆弱狀況。

美國國債突破30兆大關，時間比先前預估提早了數年，主因之一是政府斥資數兆美元因應新冠疫情。美國花費5兆美元擴大失業給付、援助中小企業和發放紓困金給民眾，這些錢都是舉債而來。

許多經濟學家認為，美國必須舉債協助國家度過疫情衝擊。但這筆債務實在太龐大，已超過國際貨幣基金預估的美國2021年國內生產毛額22.9兆美元。

部分經濟學者認為，美國當前的國債數字並非不健康，因為經濟仍在成長，利率在低點，且投資人仍願意購買美國債券，因為他們認為這是安全資產。

過去多位美國總統承諾要限制聯邦政府舉債金額，降低預算赤字。在柯林頓政府時代，美國從1998年至2001年曾出現預算盈餘。

不過，近年來，壓低預算赤字已不再流行，包括在川普政府時代，國會議員不惜打破預算上限並舉債，來支應減稅措施和其他政府開銷。

如今對赤字的憂心再度浮現，讓拜登總統2兆美元「重建美好未來」社福與環保法案難以在國會過關。民主黨參議員曼欽表示，驚人的國債是他無法支持這項法案的原因之一。

疫情揮之不去，已減緩經濟復甦動力，通膨率創下1980年代以來新高，提高升息可能性，而利率調高會讓美國財政負擔更加沉重。

國債 預算 疫情

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