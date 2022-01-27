迎合進步派 巴黎迪士尼讓米妮「換穿藍褲」 網路全負評

巴黎迪士尼樂園在推特上公布迪士尼卡通角色女版米老鼠「米妮」(Minnie Mouse)的30周年新造型，經典的紅底白點洋裝和蝴蝶結換成了藍色西裝，引來負評。（取自推特）

巴黎迪士尼樂園 (Disneyland Paris)25日在推特上公開迪士尼卡通角色女版米老鼠「米妮」(Minnie Mouse)的30周年新造型，將經典的紅底白點洋裝和蝴蝶結全部換成了藍色西裝，宣稱是「進步派」的象徵；不過顯然民眾並不埋單，網路上一面倒的負評湧入，也使得該公司即將推出的新作「白雪公主」真人版電影 被影射是下一波政治爭議的箭靶。

為了紀念3月即將到來的「女性歷史月」(Women’s History Month)，名設計師史黛拉‧麥卡尼(Stella McCartney)為巴黎迪士尼樂園周年打造「全新進步派形象」的米妮，穿上帶有女強人形象的藍底藍點西裝褲，經典紅色蝴蝶結和黃色高跟鞋也換成與西裝相襯的藍色蝴蝶結和黑色高跟鞋。

米妮於1928年誕生，過去近百年來一直維持身穿紅底白點洋裝和大蝴蝶結的造型，在迪士尼各個主題公園現身；雖然米妮在卡通裡也曾穿搭不同造型，卻從未穿過褲裝，而她最初現身的白底紅點洋裝仍深植民眾心底。

對此麥卡尼表示：「我希望米妮能首度以褲裝造型現身巴黎迪士尼，所以我為她打造了經典的藍色燕尾服，還使用環保布料，作為新世代進步派米妮的象徵。」

不過迪士尼粉絲紛紛批評，將「進步派覺醒」的造型形容是「狗屁覺醒」(woke BS)；網友們還諷刺米妮的新造型根本是以民主黨前總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)為範本，其中一名網友留言：「恭喜迪士尼，你們成功把米妮變成柯林頓了。」

還有其他網友表示：「當人們告訴迪士尼，應該要加入多元性別的角色或提高員工薪水時，迪士尼的答覆是讓米妮穿上西裝褲」；連保守派評論員甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)也加入戰局：「迪士尼把沒有人覺得冒犯的東西改掉，假裝他們非做點什麼不可。」

先前迪士尼宣布，「白雪公主」真人版電影將由拉丁裔女演員擔綱女主角，被知名影集「權力遊戲」(Game of Thrones)的侏儒症男星彼得汀克萊傑(Peter Dinklage)批評「只朝一種方向進步」，迪士尼表示會再修正劇本。