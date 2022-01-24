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美股早盤大跌800點 烏克蘭緊張加上聯準會開會在即

烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

記者李京倫/即時報導
一名女子24日走過美國駐基輔大使館。美國國務院已下令，駐基輔使館人員的家屬和非必要館員應離開烏克蘭。（美聯社）
一名女子24日走過美國駐基輔大使館。美國國務院已下令，駐基輔使館人員的家屬和非必要館員應離開烏克蘭。（美聯社）

由於俄國對烏克蘭的軍事威脅升高，美國23日下令駐烏克蘭基輔大使館人員的家屬離境，非必要人員也可自願撤離，並呼籲當地美國人離開，英國24日也開始撤離駐烏克蘭使館人員。北約組織24日表示，已加派更多戰艦、戰機和部隊增援東歐盟國，美國總統拜登也考慮派出更多美軍到東歐。

美國先前下令使館人員家屬離開烏克蘭，表示俄羅斯可能「隨時」發動進攻。美方發表聲明說：「由於俄羅斯軍事行動威脅持續存在，美國國務院2022年1月23日授權直接聘請的雇員自願離境，並下令基輔大使館符合資格的人員家屬離開。」

國務院官員強調，駐基輔大使館仍維持開放，這項宣布不是撤館。國務院也表示，基於情勢緊張，以及「美國公民可能遭到騷擾」，建議民眾不要赴烏克蘭及俄羅斯。

美國雖然強調這並非撤僑行動，但國務院告訴法新社，若俄國發動攻擊，將「無法撤離美國公民」。

烏克蘭回應說，美國撤離使館人員「為時過早」，是「過度審慎的表現」。

BBC報導，英國外交人員目前並未受到特定威脅，但駐基輔使館人員約有半數將返回英國。不過報導指出，撤離使館人員看起來是預防措施，過去24小時並未發生任何事件，足以促使美英政府做出這項決定。

歐盟現階段不跟進。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說，他不會透過撤離使館人員讓緊張情勢更「戲劇化」。波瑞爾說：「我們不會跟進，因為我們不知道有什麼明確理由。」

北約組織秘書長史托騰柏格24日表示，北約已加派更多軍力到東歐，防衛盟國。丹麥派出一艘巡防艦和多架F16戰機到立陶宛，西班牙將派出戰艦和戰機增援保加利亞，法國準備派兵到羅馬尼亞。另外，丹麥、西班牙、法國和荷蘭都將派部隊增援東歐。

➤➤➤烏克蘭緊張升高 北約派遣軍艦和軍機前往東歐

紐約時報報導，拜登考慮在波羅的海及東歐北約盟國部署數千名美軍及戰機戰艦，此舉意味拜登政府的重大轉變，美國對烏克蘭原本採取克制立場，但因美俄會談沒有效果，美國現在可能放棄不挑釁的戰略。

紐時指出，拜登22日在總統度假地馬里蘭州大衛營開會，聽取五角大廈高層所提的將美軍前推到更靠近俄國家門前的選項。不願具名的官員透露，選項包括派兵1000到5000人到東歐國家，必要時人數可拉高十倍。拜登最快本周做出決定。

美國國務卿布林肯在哥倫比亞廣播公司（CBS）23日播出的節目「面對全國」裡說：「縱使仍在外交斡旋，我們也會極力強化軍事嚇阻。北約本身也會在俄國一旦冒進時顯著提升應對力量，所有選項都在考慮範圍。」

烏克蘭 拜登 國務院

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