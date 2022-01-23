美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑

國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯 今天表示，不同意現在對俄羅斯 實施經濟制裁的構想，並說如此將削弱西方國家嚇阻俄羅斯意圖入侵烏克蘭 的能力。

路透報導，俄羅斯在烏克蘭邊界部署重兵，西方國家擔憂俄國恐揮軍入侵，若俄羅斯果真長驅直入，西方國家揚言將實施對經濟影響深遠的制裁措施。

布林肯（Antony Blinken）接受CNN周日節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示：「說到經濟制裁，目的就是要嚇阻俄羅斯的入侵，而若是現在就啟動制裁，就會喪失嚇阻的作用。」

布林肯說，若是俄羅斯軍隊再度入侵烏克蘭，將會導致嚴重的後果。

針對遏止伊朗核計畫的磋商，由於美國需要俄羅斯的支持，被問到如此是否造成美方對於因應烏克蘭的情勢感到棘手，布林肯接受哥倫比亞廣播公司政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問斬釘截鐵表示：「一點也不會。」

此外，布林肯另接受國家廣播公司新聞網（NBC News）的節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問表示，針對烏克蘭危機，他「毫不懷疑」德國與北大西洋公約組織（NATO）的立場一致。

德國海軍首長薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）日前發表親莫斯科言論，觸怒基輔當局，也引發各方對德國在烏克蘭危機中的觀望態度不滿後，上月才上台的德國新政府面臨對俄羅斯展現強硬態度的壓力。

布林肯指出：「我可以告訴你德國與我們都非常關切，而且有決心並且將果決因應，也就是立即、有效且團結一致予以回應，對此我毫不懷疑。」