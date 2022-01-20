嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4親俄人士

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日將會晤俄羅斯 外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），美國20日宣布制裁4名現任及前任烏克蘭 官員，指他們受莫斯科指使，散布假訊息以破壞烏克蘭穩定。

美國政府近日接連指控，俄羅斯不僅在烏克蘭邊境集結重兵，還發動假訊息和網路攻擊，透過灰色地帶行動創造內部不穩，伺機發動攻擊；路透報導，最新的制裁行動就是打擊假訊息。

這是美國政府單獨針對烏克蘭所採取的行動，並未見歐洲國家呼應。

華盛頓郵報報導，美國積極促成歐洲國家在對抗俄羅斯入侵烏克蘭一事採取一致立場，布林肯20日在德國 柏林和英德法三國外長舉行長達一小時的會議，討論應對之策，但各國自有考量。

華郵報導，德國為俄羅斯天然氣最大進口國，也是俄國第二大貿易夥伴，兩國綿密深切的經貿與能源關係，讓德國在制裁選項上躊躇不前，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）只說，若俄羅斯進軍烏克蘭，將會有巨大後果。

華郵引述專家意見分析，俄羅斯出口天然氣和石油是歐洲國家的阿基里斯腱，歐洲各國都會避免能源領域的制裁，例如，德國就從未公開宣示，若俄國入侵烏克蘭將關閉天然氣管道北溪二號，美國政府日前宣稱已取得德國承諾。