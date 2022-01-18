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世衛警告：全球一周增20%確診 Omicron非最後變種病毒

編譯葉亭均／綜合外電
WHO新冠病毒領導專家范科霍芙（Maria van Kerkhove）。路透
WHO新冠病毒領導專家范科霍芙（Maria van Kerkhove）。路透

世界衛生組織（WHO）18日表示，即使Omicron新冠變種病毒株的流行在一些國家降溫，但新冠疫情還不會落幕，警告在全世界的高度傳染可能會導致病毒演化出新的變種病毒株。

WHO新冠病毒領導專家范科霍芙（Maria van Kerkhove） 在日內瓦表示：「我們聽聞許多人指出，Omicron是最後的變種病毒株，疫情在這之後就會結束。事實並非如此，因為這個病毒在全世界以非常強度的水準流行。」

根據WHO的資料，全球新冠病毒新感染數在過去一周增加20%，總回報的確診案例逼近1900萬例。不過范科霍芙說，沒有回報的新感染案例，可能使實際確診數更高。

WHO高層官員艾沃德（Bruce Aylward）博士警告說，高度傳染讓病毒有更多機會複製並變種，出現新變種病毒的風險提高。

艾沃德說：「我們不完全瞭解讓這種情勢繼續下去的後果。在我們迄今所見多數無法控制傳染的地區，代價是變種病毒出現，而且我們必須因應新的不確定因素。」

范科霍芙表示，現在不是鬆綁戴口罩和保持社交距離等公衛措施的時刻。她呼籲各國政府強化這些措施以抑制病毒、遏止未來新幾波的感染疫情，「如果我們現在不這麼做，我們將邁向新一輪危機」。

變種病毒 WHO 疫情

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