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美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國休閒用小飛機新創企業Icon Aircraft。圖為ICON A5。取自Icon Aircraft臉書
美國休閒用小飛機新創企業Icon Aircraft。圖為ICON A5。取自Icon Aircraft臉書

華爾街日報」報導，美國休閒用小飛機新創企業Icon Aircraft的美國股東，指控中國投資方將技術不當轉移到中國，美國聯邦調查局（FBI）和美國外資審查當局已展開調查。

總部位在美國加州的Icon專門生產兩棲輕型運動飛機，目前近47%股份由中國政府支持的上海浦東科技投資有限公司（PDSTI）持有，是單一最大股東。一群Icon的美國股東指控這家中企將公司掏空，並將技術轉移到中國，而這些技術可能有軍事用途。

美國「華爾街日報」引述知情人士和見過的文件報導，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）接獲Icon美國股東要求介入後，已於2021年11月底展開相關審查。這個跨部會小組有權基於國家安全理由，建議美國總統禁止或撤銷交易。

此外根據知情人士和其中一份文件，美國聯邦調查局針對中資入股Icon及遭控的技術轉移是否觸犯刑法，也已展開另案調查。

浦東科技投資在呈報美方的法律文件中表示，它對Icon的投資讓這家飛機製造商免於倒閉，而將技術授權給一家中國企業將帶來所需資金。

一名與浦東科技投資關係密切的人士也說，美國股東要求CFIUS審查Icon投資案，正是「CFIUS程序如何能被不當利用為武器、用來對付一名誠實投資人的例子」。

Icon的一名律師則表示，公司生產的飛機並無軍事用途，他們也不認為浦科投資入股有國安疑慮。Icon目前全面配合CFIUS審查，並預期2月底會產生結論。

Icon在2006年由一名前美國空軍飛官和一名史丹佛大學（Stanford University）前產品設計講師共同創立。根據美國股東說法，目前唯一一款飛機產品ICON A5採用碳纖維機身，機翼可折疊，且具有水陸起降功能。

Icon的官網寫道，這款飛機設計為休閒用途。但它的美國股東在遞交給CFIUS的備忘錄中宣稱，ICON A5能被改裝成軍事化無人機。

這份日期標示為8月1日的備忘錄指出，「Icon的飛機製造技術和先進材料，以及它的航太製造能力，不該被允許落入」中國手中；「若CFIUS不迅速介入，這件事可能在幾個月內就會發生」。

CFIUS介入Icon一案，凸顯這個機關已開始對中國在美國的投資加強審視。美中關係正陷入敵對，對於彼此皆視為對未來經濟和軍事競爭力至關重要的科技技術，雙方正在爭奪霸位。

FBI和領導CFIUS的美國財政部皆拒絕置評。Icon的律師和浦科投資的代表都說，FBI尚未與兩公司接觸。

投資 FBI 華爾街

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