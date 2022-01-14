衝突將至？ 美：俄特工潛入烏克蘭伺機製造入侵藉口

美國國防部發言人柯比。美聯社

在結束與俄羅斯 的密集外交周後，多家外媒報導，美國政府掌握到，莫斯科安排一批秘密特工，在烏克蘭 東部執行「偽旗行動」（false-flag operation），為入侵烏克蘭的軍事行動預作準備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，情報顯示這群俄羅斯特工接受過城市戰和爆炸物訓練，可能試圖策畫一起事件，作為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的藉口。

一名美國匿名官員評估，俄軍計畫在軍事行動前幾周開始執行偽旗行動，可能的時間點為1月或2月中旬，重演2014年俄羅斯入侵克里米亞的劇本。

美國國防部 發言人柯比（John Kirby）14日在電話記者會證實此事，他說，非常可靠的情報顯示可能會發生這些行動，行動將被包裝成針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，用以為入侵行動的藉口。

但柯比說，所謂秘密特工（operatives），可能來自俄羅斯的情報部門、國安部門甚至軍隊；但他不願透露更多具體細節。

一名拜登政府資深官員表示，外界憂心破壞行動會發生在烏克蘭首都基輔，從而可伺機發動政變。

烏克蘭國防部14日表示，俄羅斯特工準備好發動對俄羅斯軍隊的挑釁，構陷烏克蘭，「侵略國的軍隊已接獲命令，準備發起類似挑釁行動。」

俄羅斯透過其國營媒體塔斯社（TASS）否認這些情報，稱這都是沒有根據、未獲證實的說法。