我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官駁回聲請 安德魯王子將面臨性侵受害者官司

重提烏克蘭不入北約 俄要求遭拒

重提烏克蘭不入北約 俄要求遭拒

國際組／即時報導
美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，12日在布魯塞爾北約總部舉行會議前合影。（美聯社）
美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，12日在布魯塞爾北約總部舉行會議前合影。（美聯社）

北約組織30國與俄羅斯官員12日在布魯塞爾舉行北約俄羅斯理事會會議，討論烏克蘭危機。在烏克蘭邊境集結10萬部隊的俄國，重提烏克蘭不得加入北約等要求，北約斷然拒絕，稱俄方要求無法接受。

北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明在會前亮相時，三人面色凝重，沒有公開握手，雖然俄國代表團在會場內曾與北約各國代表碰拳打招呼。

會議持續約四小時。俄國要求北約同意暫停讓新成員加入，包括烏克蘭，並降低在鄰近俄國邊界的愛沙尼亞等會員國軍事部署。若北約同意，俄國將限制其軍事演習等敵意行為。

俄國的條件，違反北約容許所有歐洲國家加入的「門戶開放」條款。美國駐北約大使史密斯說，沒有任何北約會員國會對此讓步或願意協商。愛沙尼亞國防部長拉內特說，俄方的提議「完全無法接受」。

美國談判代表副國務卿薛曼在會議結束之際推文說，美國仍堅持任何歐洲國家都有權加入北約。史托騰柏格也說，對於烏克蘭是否加入北約，俄國沒有否決權。

北約則在會中要求俄國從喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭撤軍，並讓烏克蘭緊張情勢降溫。史托騰柏格說，北約和俄國對於歐洲安全問題有「重大歧見」，但雙方願意坐下來談是個正面訊息，未來將安排更多會談。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方的條件並非最後通牒，但歐洲安全面臨關鍵時刻，俄國關切北約在俄國周遭前共黨陣營國家的活動，西方國家必須回應。

這場北約與俄國的會談，是本周三場攸關歐洲與烏克蘭安危會談的第二場。美俄代表10日曾長談八小時，但兩場會談似乎無助和緩局勢。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

Omicron如何改變疫情走向 該慶幸還是惶恐？

下一則

法官駁回聲請 安德魯王子將面臨性侵受害者官司

延伸閱讀

美俄談判僵持 烏克蘭私下與俄交涉：願談烏東自治

美俄談判僵持 烏克蘭私下與俄交涉：願談烏東自治
哈薩克動亂平息 俄國率領「維和部隊」開始撤離

哈薩克動亂平息 俄國率領「維和部隊」開始撤離
俄放話要喊停「美俄安全對話」 白宮：取決俄的態度

俄放話要喊停「美俄安全對話」 白宮：取決俄的態度

促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構

促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

2022-01-06 07:13

超人氣

更多 >
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查

大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查
新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力
李靚蕾控王力宏 找黑道背景人士約她見面 「別裝可憐」

李靚蕾控王力宏 找黑道背景人士約她見面 「別裝可憐」