美日2加2會談 料將聚焦台海局勢下日本防禦角色

國務卿布林肯將出席美日2加2會談。(美聯社)

美國和日本 的外交與國防部長「2加2」會談今登場。在因台灣而起的緊張局勢升溫之際，這場會議很可能聚焦在日本扮演的安全防禦角色相關問題。

路透報導，中國軍事和經濟威力擴大引發的疑慮，正成為各界重視的議題。過去2年，北京 對台灣加強文攻武嚇，使得局勢更加緊繃。日本在2加2會議前一天，才與澳洲 簽署國防合作協議。

日本外務省一名官員在會前告訴記者：「4位部長預計討論有關區域安全合作的議題。」而這「確定會」包括美日兩國正在尋求與澳洲和其他夥伴的合作。

日本採取「一個中國」政策，並力求在與鄰國中國和長期軍事盟邦美國的關係間求取平衡。中國是日本最大出口國，根據國際貨幣基因（IMF）的數據，日本2020年對中國出口額達到1410億美元。

不過，日本近幾年與台灣關係熱絡，但大致上是在非政府層級。日本也有越來越多政治人物和國安專家辯論，若中國對台灣採取軍事行動，日本是否應介入。

日本前首相安倍晉三2021年12月便表示，若中國攻擊台灣，日本和美國不能袖手旁觀。這番發言引發北京斥責。

日本政府曾在2021年10月就中國對台灣擺出的姿態，示意會採取更斷然的應對方式。日方暗示正在考慮數個選項，也為了「各種劇本」做準備。

日本共同社也曾報導，日本自衛隊和美軍已針對台灣相關緊急情況草擬聯合任務計畫，雙方可能在2加2會議同意正式確認這項計畫。

然而專家不預期，日本對台灣的姿態短期內會有任何重大轉變。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）的日本安全政策專家霍農（Jeffrey Hornung）表示：「2加2會議可能提供機會，讓雙方針對日本可能願意做、但做了也永遠不會公開承認的行動，進行廣泛對談。」

他指出，美日雙方或許都想維持所謂的戰略模糊。