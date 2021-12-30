我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫加上冬季風暴侵襲美西 上千航班宣告取消

紐時：FDA將宣布12歲至15歲兒童可打補強針

紐時：FDA將宣布12歲至15歲兒童可打補強針

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，美國食品及藥物管理局(FDA)下周一將宣布允許12歲至15歲兒童接種輝瑞疫苗補強針。(美聯社)
紐約時報報導，美國食品及藥物管理局(FDA)下周一將宣布允許12歲至15歲兒童接種輝瑞疫苗補強針。(美聯社)

Omicron變種病毒確診案例不斷升高，已經被Delta變種病毒染疫患者塞爆的全美各地醫院，壓力更加沉重。紐約時報30日報導，知情官員透露，美國食品及藥物管理局(FDA)下周一將宣布擴大新冠疫苗補強針施打對象資格，允許12歲至15歲兒童接種輝瑞疫苗(Pfizer)補強針。

根據目前補強針施打規定，符合資格的民眾接種補強針的時間，必須在施打第二劑新冠疫苗屆滿6個月之後。報導指出，聯邦衛生主管機關打算讓成年人及青少年施打補強針的時間，從與第二劑疫苗間隔6個月，縮短為間隔5個月。

開放12歲至15歲兒童施打補強針之後，下一步便是讓5歲至11歲之間的兒童，也能盡快接種補強針。

紐約時報報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗諮詢小組計畫下周中旬開會，屆時將投票表決是否更改補強針施打時間間隔等規定；如果疫苗諮詢小組認同食藥局建議措施，疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)將立即做出宣布。

根據疾管中心統計，12歲以上美國民眾當中，超過70%已經完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗；年齡在12歲至15歲的全美青少年當中，累計180萬人接受病毒檢測結果呈現陽性。

疫苗 變種病毒 紐約時報

上一則

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

下一則

疫情升溫加上冬季風暴侵襲美西 上千航班宣告取消

延伸閱讀

不戴口罩拒離開 反疫苗分子多家紐約餐廳鬧事

不戴口罩拒離開 反疫苗分子多家紐約餐廳鬧事
CNBC：爭取疫苗獲美認可 高端聘拜登顧問兄弟擔任說客

CNBC：爭取疫苗獲美認可 高端聘拜登顧問兄弟擔任說客
佛奇：Omicron比Delta輕微 重症住院率低

佛奇：Omicron比Delta輕微 重症住院率低

紐約州日增6.7萬染疫 再創新高

紐約州日增6.7萬染疫 再創新高

熱門新聞

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去
前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的
偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了
美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年
張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信

張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信