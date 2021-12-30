紐時：FDA將宣布12歲至15歲兒童可打補強針

紐約時報報導，美國食品及藥物管理局(FDA)下周一將宣布允許12歲至15歲兒童接種輝瑞疫苗補強針。(美聯社)

Omicron變種病毒 確診案例不斷升高，已經被Delta變種病毒染疫患者塞爆的全美各地醫院，壓力更加沉重。紐約時報 30日報導，知情官員透露，美國食品及藥物管理局(FDA)下周一將宣布擴大新冠疫苗 補強針施打對象資格，允許12歲至15歲兒童接種輝瑞疫苗(Pfizer)補強針。

根據目前補強針施打規定，符合資格的民眾接種補強針的時間，必須在施打第二劑新冠疫苗屆滿6個月之後。報導指出，聯邦衛生主管機關打算讓成年人及青少年施打補強針的時間，從與第二劑疫苗間隔6個月，縮短為間隔5個月。

開放12歲至15歲兒童施打補強針之後，下一步便是讓5歲至11歲之間的兒童，也能盡快接種補強針。

紐約時報報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗諮詢小組計畫下周中旬開會，屆時將投票表決是否更改補強針施打時間間隔等規定；如果疫苗諮詢小組認同食藥局建議措施，疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)將立即做出宣布。

根據疾管中心統計，12歲以上美國民眾當中，超過70%已經完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗；年齡在12歲至15歲的全美青少年當中，累計180萬人接受病毒檢測結果呈現陽性。