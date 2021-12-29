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全美2021仇亞案頻傳 谷歌搜「亞裔美國人」暴增50倍

記者張聲肇／綜合報導
仇恨亞裔風潮對亞裔美國人的生理和心理健康都有潛在的影響；圖為加州洛杉磯的亞裔民眾此前參加反對仇恨亞裔集會。(歐新社)
仇恨亞裔風潮對亞裔美國人的生理和心理健康都有潛在的影響；圖為加州洛杉磯的亞裔民眾此前參加反對仇恨亞裔集會。(歐新社)

新冠疫情導致美國仇恨亞裔案件大增，2021年谷歌搜尋「亞裔美國人」次數暴增50倍，3月亞特蘭大地區發生仇殺按摩店亞裔女性案件後，「亞特蘭大槍擊命案」一詞的搜尋，也達到谷歌所稱的「爆炸點」，連帶激出網民熱議性別與種族主義話題。

亞裔美國人與太平洋島民平等聯盟(Asian American and Pacific Islander Equity Alliance)執行主任庫爾卡尼(Manjusha Kulkarni)也是「終止仇恨亞太裔美國人」網站創辦人；她說，搜尋量激增是「很有希望」的好事，希望能夠進一步促成政策及人文價值觀的改變。

她說，「我們要如何讓網路搜尋促成決策者認真看待此事？讓他們認真考慮『我得好好保護這些人，確定他們不受歧視，讓他們安居樂業』？這才是重點。」

全國亞太裔美國女性論壇執行主任崔成淵(Sung Yeon Choimorrow，音譯)說，亞特蘭大命案促成網路搜尋暴增，其最終效應就是能見度的增加；她說：「真不幸，要經過亞裔美國女性慘遭屠殺事件，才讓少數族裔女性問題被攤在陽光下。」

亞特蘭大槍擊命案凸顯出亞裔女性的創痛，「我們在美國生存的經驗，就是被過度當作性玩物。從這觀點，也可說亞裔美國女性不是能見度太低，而是在遭受非人性待遇時，能見度太高。這次命案，總算有個共同時機，讓我們得以開口講出這點。」

「終止仇恨亞太裔美國人」網站資料顯示，2020年3月到2021年9月，收到1萬件申訴案，其中62%是亞裔女性提出；大約同時，「終止仇恨亞裔」、「終止仇恨亞太裔」等街頭聚會抗議和社群媒體常出現的口號詞句，也成為網路搜尋的熱門詞句，按摩店屠殺案後，更達到高峰。

庫爾卡尼說，外界開始認清，亞太裔社區是值得投注資源、值得提升的地方，也愈來愈多人公然表示贊同，網路熱搜相關詞句，多少反映了這點。

亞裔 亞特蘭大 槍擊

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