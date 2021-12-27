流感今年再起 住院數增、已死2童 華府疫情最嚴重

流感季節到來，CDC提醒民眾接種流感疫苗。圖為民眾在拉斯維加斯一處流動注射站接種流感疫苗。(Getty Images)

去年由於民眾居家避疫而幾乎不見蹤跡的流感，今年捲土重來。美聯社報導，美國流感住院案例正在增加，已有兩名兒童死亡案例。聯邦疾病防治中心(CDC )最新統計數據顯示，全美流感疫情 最嚴重的地點就在華府。

拜防疫措施之賜，2020年流感季節創下美國有紀錄以來感染案例最低的紀錄，校園關閉、保持社交距離、戴口罩以及取消出門旅遊等，阻斷流感傳染機會。當時正值新冠病毒流行當頭，其他病毒似乎被擠到旁邊。

CDC流感監測小組負責人琳妮特‧布拉梅(Lynnette Brammer)表示，今年狀況將趨近於一般的流感季節。她說，已經出現兩名兒童死亡案例，就是公共衛生專家在流感肆虐預期見到的不幸後果。

她說：「這是一個悲痛的提醒，讓人了解流感的嚴重性。」

2020年流感季節期間，美國只出現一起兒童死亡案例。相較之下，2019年流感季節共有199名兒童死亡，2018年流感季節則有144名兒童死亡。

CDC27日公布最新統計數據顯示，華府是全美流感疫情最嚴重的地點，原本只有三州流感疫情上升，但現在已增為七州：新墨西哥州、堪薩斯州、印第安納州、新澤西州、田納西州、喬治亞州、北達科他州。

布拉梅指出，從感染案例看來，今年流行的流感病毒較可能導致大批民眾陷入重症，尤其是老年人及幼兒。

美聯社分析，去年流感悄無聲息，讓今年流感疫苗 計畫面臨挑戰。布拉梅指出，到目前為止，正在流傳的流感病毒似乎與流感疫苗鎖定的子群(subgroup)不同，但流感疫苗保護效果是否受到影響，現在言之過早。

她表示：「各種細微改變將帶來何種影響，仍有待觀察。流感疫苗還是避免流感的最佳自保之道。」

跡象顯示，今年接種流感疫苗的人數，似乎比去年來得少。布拉梅說，各地醫院已經因為新冠疫情而壓力沉重，接種流感疫苗並且對流感提高警覺，此時更顯重要。