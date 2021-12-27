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分析：共和黨有信心2022年紅潮再現重拾參眾兩院多數

記者顏伶如／綜合報導
新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導分析，展望2022年期中選舉選情，共和黨越來越有信心紅潮再現，一口氣拿下參議院、眾議院多數席次。Getty Images
新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導分析，展望2022年期中選舉選情，共和黨越來越有信心紅潮再現，一口氣拿下參議院、眾議院多數席次。Getty Images

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導分析，展望2022年期中選舉選情，共和黨越來越有信心紅潮再現，一口氣拿下參議院、眾議院多數席次。

共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee，NRCC)主席、明尼蘇達州聯邦眾議員埃莫爾(Tom Emmer)受訪時說：「這段期間我都跟民主黨國會議員說，特別是席次恐怕不保的幾位議員，要好好享受年底假期，放假結束之後將面臨重大抉擇：宣告退休或明年秋天迎接敗選。」

埃莫爾指出，共和黨有機會在2022年期中選舉掀起紅潮，最多可能有70位民主黨籍聯邦眾議員將失去席次。他表示，以目前政治環境來看，「沒有任何民主黨席次是安全的」。

但他也警告說，目前看來，共和黨贏得眾院多數席次，還不算十拿九穩。

「國會山莊報」報導，讓共和黨感到樂觀的因素，包括歷史背景以及當前現況的雙重條件。歷年期中選舉裡，執政黨通常在國會失去席次，之前在2010年期中選舉時，共和黨便攻下原由民主黨掌握的席次而成為眾院多數黨，到了2018年期中選舉時，藍潮襲捲則讓民主黨取回眾院多數。

各項民調顯示拜登總統施政滿意度持續下降，選民對於拜登多項施政表現普遍不滿，從新冠疫情到經濟都包括在內。報導分析，目前政治氛圍對共和黨選情有利，選區畫分出現奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)亂象，讓共和黨得以鞏固票源。

「國會山莊報」分析，各種條件綜合評估之下，共和黨看到至少贏回眾院多數席次的希望。共和黨籍內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)便說：「我非常有信心，我們一定可以贏回眾議院。」

貝肯說，從所有重大議題來看，共和黨都位居上風，民調數據也反映出選民對通膨高漲、犯罪猖獗、邊境問題、阿富汗撤軍等憂心忡忡，「所有議題的輿論走向都對我們有利」。

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