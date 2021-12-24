我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

中央社華盛頓24日綜合外電報導
白宮24日表示，美國將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。(美聯社)
白宮24日表示，美國將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。(美聯社)

白宮發言人穆諾斯今天表示，美國政府將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。華府11月鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株快速傳播而祭出限令。

穆諾斯（Kevin Munoz）在推特（Twitter）發文表示，總統拜登（Joe Biden）「將取消對非洲南部國家實施的暫時旅行限制」，自12月31日起生效。

穆諾斯還指出，這項決定是依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議。「這些限令讓我們有時間來了解Omicron，我們因此知道，我們現有的疫苗能夠有效對抗Omicron，尤其是接種追加劑之後。」

路透社稍早引述一名白宮高階官員報導，美國政府將恢復允許過去14天到過8個非洲南部國家任一國的外籍人士入境，只要他們抵達美國的班機是在美東時間12月31日零時以後才起飛。

在南非出現Omicron病毒株後，美國為了「以防萬一」，在11月29日宣布，近期去過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威等8國的非美國公民，幾乎全部禁止入境。

這名官員表示，美國公共衛生機關已建議將這項旅行限制解除，因為有鑑於目前境內疫情廣泛傳播，若繼續實施限制，對確診病例數不會有顯著影響。

此外當局相信，沒有必要針對Omicron特製疫苗，現有疫苗及接種追加劑已相當有效。

Omicron 疫苗 白宮

上一則

屢遭確診患者辱罵、威脅 醫護心力交瘁

下一則

美日增18萬例確診 Omicron擾亂民眾聖誕旅行計畫

延伸閱讀

普亭：中國30年內將超過美國 成全球最大經濟體

普亭：中國30年內將超過美國 成全球最大經濟體
國會暴動事件 川普上訴最高法院 阻白宮檔案交眾院

國會暴動事件 川普上訴最高法院 阻白宮檔案交眾院
宣傳接種…白宮找強納斯兄弟拍抖音 24小時5000萬觀看

宣傳接種…白宮找強納斯兄弟拍抖音 24小時5000萬觀看
全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗

全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺