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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

屢遭確診患者辱罵、威脅 醫護心力交瘁

記者顏伶如／綜合報導
夏威夷一家醫院，醫護正在處理新冠檢測樣本。(美聯社)
夏威夷一家醫院，醫護正在處理新冠檢測樣本。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，去年爆發新冠疫情初期，社區民眾為了對站在抗疫第一線的醫生與護士表達感謝，敲打鍋盆製造聲響的溫馨場景，如今已不復見，取而代之的是確診患者或家屬對醫護人員嗤之以鼻，甚至因為堅持使用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)而將醫院及醫師告上法院。

明尼蘇達州中心保健-聖克勞德醫院(CentraCare-St. Cloud Hospital)重症醫師萊恩斯(Jack Lyons)說，現在想要搶救人命的同時，患者卻以敵意回報。

萊恩斯說，如今確診患者到醫院對治療方式挑三揀四，以為可以開口要求任何療法。他說，現在醫護人員經常遭到患者騷擾以及刻薄言語對待。

萊恩斯表示，目前加護病房患者約有七成是染疫病患，而幾乎所有住進加護病房的染疫患者都沒打疫苗

報導指出，染疫患者及家屬向醫院及醫師施壓，要求以動物用藥伊維菌素治療新冠肺炎，造成醫護人員極大困擾。美國食藥局(FDA)及疾病防治中心(CDC)規定，伊維菌素不應擅自用來做為新冠病毒療法。

新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為華府醫...
新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為華府醫護人員為一名兒童作檢測。（Getty Images）

有線電視新聞網分析，疫情發生初期，醫護人員為了拯救人命犧牲奉獻，但如今新冠疫苗已經問世，醫護人員則覺得沒有受到應有的尊重，還要遭受患者及家屬威脅，心力交瘁之下可能選擇辭職。

美國規模最大的醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)在問卷調查中發現，接受訪問的全美醫師中，平均每五人就有一人表示兩年內打算辭職，護士中平均每五人則有兩人坦承未來兩年將離開現職。

疫情 疫苗 新冠肺炎 疾病防治中心

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