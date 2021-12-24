Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

Omicron變種病毒擴散，不少航空公司最後時刻突然通知乘客24日晚間班機已經取消。圖為芝加哥機場23日的出行人潮。(美聯社)

Omicron變種病毒 持續擴散之下，不少航空公司最後時刻突然通知乘客24日晚間班機已經取消。航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，截至24日早晨為止，今年聖誕夜全球累計約有2000班次確定取消，假期期間航空交通為之大亂，受到波及的乘客則在社群網站大吐苦水。

紐約時報 24日報導，Omicron感染案例激增是聖誕夜航班突然取消的主因，就連航空公司員工也紛紛確診。

達美航空公司(Delta Air Lines)發表聲明指出，已經取消原訂24日出發的90個班次，航班取消之前曾經嘗試「窮盡一切努力，動用所有資源」，例如更改航程路線、更換飛機及機組人員等。聲明中說，航班取消是多種因素綜合影響，包括某些地區可能出現惡劣天候、Omicron變種病毒傳播。

聯合航空公司(United Airlines)則取消了原訂24日起飛的150個班次，25日也有44個航班一併取消。聯航發言人弗瑞德(Joshua Freed)指出，Omicron變種病毒直接衝擊機組人員以及航班作業人員，許多機組人員紛紛生病請假，航班被迫取消。

他說，一旦有航班恢復，聯航會在第一時間通知乘客。

美國航空公司(American Airlines)24日早晨則說，目前並沒有班次取消。

Flight Aware網站數據顯示，捷藍航空公司(JetBlue)、忠實航空(Allegiant Air)同樣取消24日及25日兩天的許多班次。

紐約時報疫情追蹤統計顯示，美國目前每日新增確診案例平均有17萬例，過去兩周之間大約增加38%。