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聖誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量

中央社倫敦21日綜合外電報導
歐洲疾病預防管制中心警告，光靠疫苗接種將不足以阻止Omicron變異株興起。圖為倫敦滑鐵盧車站。(美聯社)
歐洲疾病預防管制中心警告，光靠疫苗接種將不足以阻止Omicron變異株興起。圖為倫敦滑鐵盧車站。(美聯社)

聖誕佳節將近，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株在此時席捲全球，多國正在考慮或已經採取新防疫對策和限制，除了打亂民眾旅行計畫，也讓金融市場緊張不已。

Omicron確診案例在歐洲、美國、亞洲迅速成倍增長。駐日本沖繩美軍基地漢森營傳出群聚感染，到今天確診達200例，有4名在漢森營工作的日本人已被驗出確診Omicron。

路透社報導，Omicron確診案例本月初占美國新增病例僅1%以下，現在占比已達73%，並已通報全美首起Omicron病故案例。

韓國、荷蘭、德國、愛爾蘭等國家，近幾天皆部分或完全恢復封城，或重新實施其他社交距離措施；泰國也自今天起恢復外國旅客須強制隔離。

英國、德國、葡萄牙正在考慮進一步採取防疫措施。英國餐旅業受到重創，要求政府給予更多支援，官員表示，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）很快會說明他與餐旅業代表的討論結果。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天表示，他正在研究所有能控制住Omicron的作法。

英國內閣辦公室部長巴克雷（Steve Barclay）今天被問到聖誕節前會不會推行更多防疫作法時，告訴英國廣播公司電台（BBC radio）：「我們保留進一步行動的可能性，但這個問題得看數據結果，以及權衡進一步限制引發的其他後果。」

紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）則說，將把逐步開放邊界的計畫延至明年2月底再啟動。

澳洲Omicron確診數雖增加，住院人數仍相對較低，總理莫里森（Scott Morrison）呼籲各州和領地首長避免進一步封城。莫里森說：「我們不會重新封城。我們將繼續前進，並以常識和責任感與這種病毒共存。」

美國總統拜登（Joe Biden）的政府表示，本周將在紐約（New York）開設聯邦COVID-19篩檢站，並將添購5億組居家快篩工具，供美國人免費上網預訂。

一名美國高官表示：「我們也要指出，如果你沒打疫苗，就有很高的風險會生病。這個變異株傳染力很強，而沒打疫苗的人住院機會高8倍，因COVID病故的機會高14倍。」

Omicron變異株近日重創金融市場，旅行和供應鏈受疫情阻斷，令投資人擔心全球經濟復甦步調。不過今天全球股市微幅走揚，隨著美元走軟，投資人審慎恢復對風險資產的興趣。

非洲南部與香港上月率先發現Omicron變異株後，迄今至少有89國已回報發現病例。

目前還不清楚Omicron造成的症狀嚴重性，但世界衛生組織（WHO）警告它的傳播速度比Delta變異株更快，還會造成突破性感染，讓打過疫苗或染疫康復的人再染病。

COVID-19疫情爆發至今已將近兩年，全球累計超過2億7400萬人曾染疫、逾565萬人病故。

紐約州Omicron病例激增。圖為曼哈頓時報廣場，民眾排隊等候接受新冠檢測。(美...
紐約州Omicron病例激增。圖為曼哈頓時報廣場，民眾排隊等候接受新冠檢測。(美聯社)

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