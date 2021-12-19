曼欽表明「關鍵一票」投不下去 拜登1.75兆元法案破局

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）力抗同黨壓力，表明拒絕支持總統拜登規模達1.75兆美元的社會支出法案。（美聯社）

美國總統拜登 大力推動國會通過1.75兆美元社會支出法案的努力就差臨門一腳，同為民主黨 的參議員曼欽（Joe Manchin）已經表明拒絕支持這套計畫。若少了這關鍵一票，民主黨無法在參院 兩黨席次各半、最後由兼任參院議長的副總統賀錦麗投下最後一票的情況下讓支出法案順利過關。

代表西維吉尼亞州的參議員曼欽19日對福斯新聞表示：「我無法投票繼續推動這樣的立法…我無法做到。就是不行。」此前，曼欽已和白宮和民主黨國會領袖密集協商數周。

這項社會支出法案承諾對托兒、教育和對抗氣候變遷進行大量投資。拜登上周承認這套立法協商可能會持續數周，但他仍希望最終與曼欽「彌合歧見」。

然而，曼欽的說法顯示，他可能完全反對，讓這項立法功虧一簣，或是尋求更根本性的調整，並且縮小立法內容。

曼欽在周日尖銳批評這項立法說：「我在華盛頓的民主黨同僚決心以一種讓國家陷入比我們當前面臨威脅更脆弱的情況來大幅改變社會。」「我無法冒險眼睜睜看著債務超過29兆美元，讓膨脹的稅負大力傷害在加油站、生鮮日用品零售店和為了生活辛勤工作的美國人民，而且沒有盡頭。」

曼欽代表極為保守立場的一方，他警告說，這項支出法案可能會推升通膨和美國民眾的債務負擔。這樣的說法遭白宮和其他民主黨人士強烈反駁，理由是支出大致會由對富人和大企業提高課稅彌補。

曼欽的立場如此關鍵，是因為美國參議院民主黨和共和黨的席次各占50席，拜登的民主黨略有優勢，因為副總統賀錦麗能在參院議案票數平分秋色的情況下投下最後一票來打破僵局。但若要這樣的情況發生，民主黨參議員「一票都不能跑」，必須全部都支持拜登的重建往日美好計畫（Build Back Better plan），因為目前沒有任何一名共和黨參議員予以支持。這項法案已經在美國眾議院過關。

白宮和參院多數黨領袖舒默現在必須決定是否能夠挽救稅務與支出法案中的一些內容，來因應曼欽的要求，同時又能維持愛搞派系民主黨核心成員對法案的支持；一些溫和派建議縮減計畫中的金額數字來縮小法案規模，但這種做法又難以說服其他民主黨議員。